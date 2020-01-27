Ученые доказали, что любовь защищает женщину от вирусов

Влюбленные женщины больше защищены от вирусных инфекций.

Об этом заявили исследователи из Калифорнийского университета.

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Они провели исследование в рамках которого изучили образцы крови влюбленных женщин. Оказалось, что их организм вырабатывает больше интерферона, чем у женщин, которые не испытывают влюбленность.

Интерферон – это белок, который организм вырабатывает, чтобы бороться с вирусами. Ученые считают, что его количество в организме может увеличиваться в период влюбленности, поскольку так организм готовится к зачатию.

По словам ученых, им удалось также выяснить, что уровень интерферона меняется в зависимости от того, насколько долго партнеры вместе. Так, его количество снижается, когда чувство влюбленности проходит.

При этом, считают исследователи, биологические корреляты любви могут уменьшаться просто с возрастом, в результате чего и возникает стойкая партнерская связь.

Теперь ученые намерены, влияет ли состояние влюбленности на уровень интерферона у мужчин.

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