В Роспотребнадзоре рассказали всю правду о займах

Заемщики кредитуются на различные неотложные нужды (на бытовые потребности), ремонт квартир, дач, домов. Часто пользуются услугами кредитования автовладельцы. Среди причин можно отметить следующие: праздники, аренда офисов и кафе, туризм, оплата медицинских услуг, возврат долгов.

Фото: pixabay.com

Что такое займ и МФО

Аббревиатура МФО расшифровывается как «микрофинансовая организация». Это не банк. Список предоставляемых услуг и продуктов меньше. Зато сроки рассмотрения короче, соответственно, есть смысл обратиться, когда деньги нужны срочно. Выдаваемая денежная сумма меньше, больше шансов на одобрение. Процедура оформления проще, нужно собирать меньше документов, чем в банке. При этом процент в банке меньше. Стоит отметить, что законодательство ограничивает процентную ставку для кредиторов и займодателей одним процентом в день.

Определения «займ» и «кредит» отличаются на законодательном уровне (глава 42 Гражданского кодекса). Кредиты, как правило, выдают банки, а займы — частные лица и МФО. Займ — взятие в долг, чаще всего денежных средств. В рамках МФО — это финансовый продукт, предоставляемый клиентам организации.

МФО существуют двух типов:

МФК (микрофинансовая компания);

МКК (микрокредитная компания).

Различия этих организаций существуют на учредительном уровне, проявляются же для простых обывателей лимитами на выдаваемые суммы. В первом случае — до миллиона. Во втором — до 500 тысяч рублей. Выдают они займы и потребительские кредиты. Процедура, проценты, ответственность сторон прописаны в законодательстве. Стороны сделки: займодатель и заемщик.

Ответственность сторон

Заемщику необходимо внимательно изучить условия сделки, договор, помнить, что обязательства по выплате начинаются с момента получения заемных средств. Требования выплат до этого момента незаконны. Займодатель обязан обеспечить клиента полной информацией (предоставить данные о ПСЗ (полная стоимость займа); график платежей, размер — каждый месяц, уведомление о просрочке в течение недели).

МФО запрещено:

брать оплату за рассмотрение заявки или оценку финансовой способности выплачивать кредит;

взимать оплату за те услуги, которые должны выполняться по закону и отказывать в займе, если заемщик не желает их оплачивать;

препятствовать досрочному возврату;

давать займы под залог недвижимости с 01.11.2019;

начислять оплату за услуги, которые предоставляют интерес только займодателя.

Как выбрать МФО

Фото: pixabay.com

Чтобы не ошибиться с выбором МФО, необходимо выполнить следующие действия:

Проверьте наличие МФО в государственном реестре и членство в СРО. Изучите характеристики микрофинансовой организации:

ознакомьтесь со статистикой одобрения (в рекламе 60-100%);

возраст на рынке услуг (в среднем 3,5 года);

график работы (в лучшем случае 24/7);

ограничения в сумме кредита и сроках.

Для привлечения клиентов используются стимулирующие меры. Это и займы без процентов на определенные сроки; бонусы для новых, скидки постоянным клиентам. Используется индивидуальный подход при рассмотрении заявок и при возникновении сложностей по выплатам. Для удобства предоставляется возможность оформления через Интернет, получение средств различными способами (наличными, переводом, на карту и т.д.). Могут быть предоставлены бесплатные юридические услуги и исправление кредитной истории. Существуют даже акции по погашению долга случайным заемщикам. Изучите условия предоставления займов. Согласно законодательству, заемщик имеет пять дней на ознакомление с документами. Соответственно, времени достаточно, чтобы оценить условия и собственные возможности. Рассчитывайте на свои доходы, не надейтесь на перезайм, его могут не одобрить. Помните, что условия договора должны быть составлены индивидуально с конкретной информацией.

О возврате займов

Обязанность заемщика вносить средства вовремя и в полном объеме. Неисполнение обязательств повлечет наложение пени и штрафов, то есть дополнительные расходы. Кроме того, испортит кредитную историю.

Даже если возникли затруднения по выплатам, можно избежать многих негативных последствий, уведомив об этом МФО. Такие организации в условиях конкуренции чаще всего используют индивидуальный подход, делают пролонгацию (продлевают) или реструктуризацию (изменение графика платежей). Все передоговоренности происходят с согласия обеих сторон и письменного соглашения. И после полного погашения долга рекомендуется попросить документ — справку об отсутствии задолженности или акт сверки.

Не стоит злоупотреблять лояльностью МФО, постарайтесь оплачивать вовремя. Злостные нарушители несут ответственность по закону, срок исковой давности три года. Или придется иметь дело с коллекторами.

Если долг передали в коллекторское агентство

Фото: pixabay.com

Коллекторами называют людей, которые работают в коллекторских агентствах. Эти люди специализируются на внесудебном взыскании долгов, имеющихся у граждан. Чаще всего они представляют интересы банков, микрофинансовых организаций.

Их действия регулируются законодательством:

они обязаны представиться, подтвердить свои полномочия; недопустимо называть себя представителями суда, приставов, давать недостоверную информацию;

посещения и звонки запрещены в ночное время;

звонки чаще одного раза в сутки запрещены, смс — не чаще 2 раз в день, посещения — 1 раз в неделю;

посещение квартиры, дома осуществляется только с согласия гражданина;

насилие, хамство, угрозы недопустимы.

О нарушениях сообщайте в полицию, Центробанк, Службу Судебных Приставов.

Коллекторы — это не полиция и не судебные приставы.

Судебные приставы — представители судебной власти, действуют на основании решения суда и обладают большими полномочиями, нежели коллекторы, в том числе беспрепятственно входить в жилище.

Факторы, влияющие на одобрение заявки

Стоит задуматься, каким образом некоторые МФО рекламируют 100% одобрение заявок. Каждая организация стремится минимизировать риски, предотвратить неуплату займа. Рассмотрим факторы, влияющие на принятие решения:

Возраст и гражданство. До 18 лет граждане не имеют права получить кредит, но и при достижении возраста совершеннолетия организации-займодатели внимательно изучат сопутствующие факторы при принятии решения. Гражданам-соотечественникам вероятность выдачи кредита значительно выше. Наличие дохода. Постоянный высокий доход является преимуществом при одобрении заявки. Потребуется документальное подтверждение всех доходов. Это зарплата и соцпособия, сторонние заработки, арендная плата, прибыль от ценных бумаг и депозитов и так далее. Финансовыми консультантами рассчитывается соотношение дохода и суммы для выплаты долга. Кредитная история. Информация хранится в кредитных бюро, о своей кредитной истории каждый гражданин может узнать бесплатно в уполномоченных организациях. МФО интересуется этим фактором в обязательном порядке. Плохая кредитная история не всегда является поводом для отказа, главное, чтобы не было грубых нарушений. Некоторые организации предлагают услуги по ее исправлению. Анкетные данные. Их достоверность, тщательность и внимательность заполнения указывают на серьезные намерения заемщика. Косвенно на положительное решение влияют поведенческие факторы. Внешность, манера поведения, адекватность реакции, внимательное изучение деталей договора, уточняющие вопросы способствуют возникновению доверия у сотрудников или же возникает подозрение в мошенничестве. Паспортные данные проходят проверку, идентифицируется личность. Юридическая чистота, отсутствие правонарушений — важный фактор для микрокредитной организации.

Однако при наличии одинаковых исходных данных, решения разных МФО могут отличаться. Если учитывать все вышеперечисленные факторы, можно значительно повысить вероятность получения займа на более выгодных условиях.

Способы получения

Если заявка одобрена, вы можете получить средства на Ваше усмотрение. Способы предоставлены различные для удобства клиентов и повышения конкурентоспособности организации-кредитора.

N Способ получения 1 Наличными в офисе 2 На банковский счет 3 Переводом Юнистрим 4 Яндекс Деньги 5 На карту банка 6 Через систему Золотая корона 7 На Qiwi кошелек 8 Через систему Contact

Деятельность МФО позволяет решить временные финансовые затруднения, если деньги нужны очень быстро и на короткий срок. Но не стоит рассчитывать, что займы станут постоянным решением в случае безденежья. Занимать нужно в том случае, если вы уверены, что сможете выплатить. Кроме того, изучив информацию по этому вопросу, возможно использовать более выгодные предложения, предоставленные на рынке услуг в этой сфере.