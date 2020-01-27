Магнитные бури в феврале: ученые назвали точные даты

Первое событие стоит ждать 2 февраля, закончится оно только 4 февраля. Люди будут отмечать плохое самочувствие с 1 по 6 число. Возможны головные боли, раздражительность и низкая концентрация.

Затем удар придется на 10-11 февраля. Эта магнитная буря окажется настолько сильной, что сможет выбить из колеи даже не метеозависимых людей.У многих будут наблюдаться бессонница, скачки давления и головные боли.

Менее мощная буря произойдет 23-24 февраля, тогда как последняя из самых сильных – 28-29 числа. Хотя влияние магнитных бурь не доказано учёными, специалисты советуют следить за своим состоянием. Больше гуляйте в перечисленные дни на улице, избегайте стрессовых ситуаций и физических нагрузок. Скорректируйте свой рацион, добавьте в него здоровую пищу.

Людям с различными заболеваниями, особенно хроническими, нужно всегда носить с собой аптечку. Положите в нее лекарства первой необходимости.