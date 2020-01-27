VMware приобретает разработчика средств управления сетями Nyansa

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Главный продукт компании — пакет Voyance, в котором технологии искусственного интеллекта используются для обнаружения устройств в сети и выявления необычного поведения.

Компания Nyansa была основана в 2013 году и занимается разработкой облачных средств управлениями сетями с применением технологий искусственного интеллекта. Главный продукт компании — программный пакет Voyance, в котором технологии искусственного интеллекта используются для обнаружения устройств в сети и выявления необычного поведения. Его используют, как утверждают в Nyansa, примерно в 200 корпоративных сетях, в том числе в компаниях Tesla, Uber, Lululemon, GE Healthcare и в Стэнфордском университете.

В VMware планируют включить Voyance в состав собственной платформы управления программно-конфигурируемыми сетями VMware SD-WAN by VeloCloud. Таким образом, говорится в заявлении компании, пользователи получат доступ к единой платформе, способной предоставлять полные и практически полезные данные о сетевом трафике и производительности приложений в облаке, удаленных подразделениях предприятия и у конечных пользователей. Технологии Nyansa позволяют прогнозировать возникновение проблем у клиентов, оптимизировать работу сети и устройств Интернета вещей и планировать развитие инфраструктуры, основываясь на реальных данных.

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