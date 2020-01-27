Нового главу минстроя РТ представили коллективу ведомства

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в понедельник представил коллективу министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ нового руководителя. Ранее главой минстроя республики назначили Фарита Ханифова, работавшего руководителем Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В представлении принял участие Ирек Файзуллин, назначенный на должность первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ. Файзуллин возглавлял минстрой Татарстана с 2010 года, до этого в течение пяти лет был заместителем руководителя ведомства.

Источники «БИЗНЕС Online» называли Ханифова в числе вероятных кандидатов на пост министра. Нового главу минстроя РТ представил на субботнем совещании в правительстве РТ президент республики Рустам Минниханов.

«У каждого человека есть свой период работы на одном месте, и мой период закончился. Хочу пожелать новому министру успехов и чтобы работы была выстроена конкретно, четко», — сказал Файзуллин. Он напомнил коллегам, что перед ними стоят очень серьезные задачи и «раскачиваться некогда». Песошин напомнил, что Ханифов около пяти лет проработал в структуре минстроя РТ и коллектив знаком с ним.