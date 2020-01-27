Руди Барбье – победитель 1 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

27-летний французский гонщик команды Israel Start-Up Nation Руди Барбье (Rudy Barbier) одержал победу на 1-м этапе аргентинской велогонки категории 2. Pro Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020.

Завал, случившийся за 3,5 км до финиша, расколол пелотон. Никто из гонщиков не потерял время в общем зачёте, так как после просмотра видео организаторы выяснили, что причиной завала стал зритель.

Мигель Эчеcорту (Miguel Echezortu), глава судейского комитета: «После просмотра видео завала, случившегося за 3,5 км до финиша, стало ясно, что падение гонщиков было спровоцировано зрителем, который коснулся руля гонщика. Поэтому судейский совет принял решение дать на финише всем гонщикам пелотона одно время».

Photo © vueltaasanjuan.org

Руди Барбье: «Я прилагал все силы, чтобы доказать команде, что могу выступать на уровне Мирового тура. Очень много работал ради этого и команда увидела мой прогресс во время тренировочного сбора. Всю зиму я выезжал на тренировки с моим братом, какой бы ни была погода. Теперь пришла эта победа. Я очень счастлив. Надеюсь, она укрепит веру команды в меня».

Photo © Bettiniphoto/BORA – hansgrohe Team

Петер Саган (Bora-hansgrohe) финишировал 6-м: «Сегодня был трудный день, особенно из-за жары. Благодаря моим товарищам по команде на финальном километре я был на очень хорошей позиции, но спринт начался слишком рано. Поэтому некоторые другие гонщики, которые подходили сзади, смогли в финале набрать более высокую скорость. Хорошая новость в том, что нога у меня отлично шла весь день. Буду ждать завтрашнего этапа».