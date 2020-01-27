Выручка с продажи автомобилей Lada составила 206 млрд рублей

В 2019 году «АвтоВАЗ» заработал на продаже автомобилей Lada 205,86 млрд рублей, а лидером по выручке с продаж стала флагманская Lada Vesta, принесшая в общей сложности 76,6 млрд рублей. Такие данные приводит аналитическое агентство «АвтоСТАТ-Инфо».

Второй по доходности стала Lada Granta, за 125 941 проданных экземпляров которой российскому автогиганту удалось выручить 61,7 млрд рублей. Третье место занял Lada Largus, которая при 45 756 реализованных автомобилях принесла производителю 31 млрд рублей.

Замкнули пятерку лидеров по выручке с продаж кросс-хэтчбек Lada XRay (19 млрд рублей) и внедорожник Lada 4×4 (12,6 млрд рублей).

В 2019 году россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей в общей сложности 2,26 трлн рублей, в том числе 266 млрд рублей – в декабре.