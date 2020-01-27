В Уфе автомобили должников уйдут «с молотка»

25 февраля в Уфе пройдет два аукциона по продаже арестованных автомобилей. Принять участие в них могут все желающие: нужно только подать заявку и внести задаток до 3 февраля. Об этом говорится в извещении о торгах на сайте управления ФССП по Башкирии.

Самыми дорогим лотами предстоящих аукционов станут седан KIA Rio 2016 года выпуска со стартовым ценником 680 тысяч рублей, кроссовер Geely Emgrand X7 2015 года, оцененный в 659 тысяч рублей; и седан Peugeot 408 2013 года, который начнут торговать с 629 тысяч рублей.

Дешевле всех оценили отечественный ВАЗ-211340 2011 года выпуска и Daewoo Nexia 2006 года – их начальная стоимость составит 29 тысяч рублей и 39 тысяч рублей соответственно.

Ознакомиться с полным перечнем реализуемого имущества можно на сайте ФССП России или на torgi.gov.ru. Телефон для справок: 286-51-39.