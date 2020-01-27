Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета

Власти города Калабасас (штат Калифорния) подтвердили гибель двукратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта. Об этом сообщается на странице города в Twitter.

В воскресенье портал TMZ сообщил о гибели 41-летнего Брайанта в результате крушения вертолета. По информации источника, частный вертолет баскетболиста разбился недалеко от Лос-Анджелеса. В катастрофе погибли пять человек, в том числе спортсмен.

«С большой грустью мы сообщаем о гибели Коби Брайанта и четырех других пассажиров в результате крушения вертолета в Калабасасе. Самолет упал недалеко от Лас-Вирдженса около 10 утра. Никто на земле не пострадал. Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование», – говорится в сообщении.

Как сообщает портал TMZ, при крушении вертолета в США, помимо Брайанта, погибла его 13-летняя дочь Джианна.

TMZ отмечает, что на борту вертолета не было жены спортсмена Ванессы. По информации журналиста ESPN Эдриана Войнаровски, также в вертолете был сверстник дочери Брайанта и один из его родителей. Они летели на баскетбольную тренировку в академию Брайанта.

Брайант завершил игровую карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах – самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

В 2018 году он получил премию «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм " Dear Basketball ".