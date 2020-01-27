В Турции доставщику, плюнувшему в пиццу клиента, грозит 18 лет тюрьмы

Инцидент, произошедший в 2017 году, был зафиксирован камерой наблюдения в многоквартирном доме клиента. На кадрах видно, как доставщик Бурак С. плюнул на пиццу, записав свои действия на мобильный телефон, сообщает Sabah.

Клиент первоначально потребовал от сети пиццерий, где работал доставщик, 500 тыс. лир в качестве компенсации, но позже, после того как его иск был отклонён, решил выдвинуть обвинения.

При этом прокурор во время заключительных прений попросил необычно сурового приговора за преступления, классифицируемые как «отравление или иная порча пищи» и «порча имущества». Судебный процесс был перенесён на более поздний срок, чтобы дать адвокатам подсудимого дополнительное время для подготовки к новым обвинениям.