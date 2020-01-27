«Известия»: в России резко подорожал йод

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

За 2019 год в России йод подорожал в среднем на 25–29%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).

Отмечается, что это почти в 10 раз выше среднего темпа роста цен на товары в России.

По данным издания, цены отдельных марок выросли до 64%.

В ФАС подчеркнули, что йод не входит в список жизненно важных лекарственных средств, поэтому цены на него не подлежат государственному регулированию.

Эксперты утверждают, что подорожание объясняется дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа производящих его предприятий. Кроме того, по их словам, многие лекарства прибавили в цене из-за введения маркировки, что дало в среднем плюс два с половиной рубля к пачке, и что является приличным показателем в процентном отношении для дешевых препаратов.

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