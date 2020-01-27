Россияне рассказали, какую зарплату хотели бы получать

close

Depositphotos

Сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» провел среди россиян опрос, и выяснил уровень желаемой зарплаты, передает RT.

Опрос показал, что на зарплату от 100 до 200 тыс. руб. рассчитывают 26% опрошенных.

Заработок менее 30 тыс. руб. в месяц устроил бы 4% респондентов.

Аналитики отмечают, что уровень желаемых зарплат отличается в зависимости от пола. Так, в среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 103 тыс. руб., а женщины — 80 тыс. руб.

Уточняется, что в опросе приняли участие 6,7 тысяч респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Источник