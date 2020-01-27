Торты из печенья без выпечки: 5 лучших рецептов

Рецепт 1: Торт из печенья банановый

Описание:

Очень вкусный торт! Сочетание сметаны и бананов делает его вкус нежным, а на его приготовление уходит так мало времени, что можно делать его хоть каждый день и подавать в качестве десерта или на завтрак малышам.

Ингредиенты:

1 кг не соленого крекера;

4 крупных банана;

1 л сметаны;

0,5 кг сахара;

100 гр. шоколада.

Способ приготовления:

1. Взбиваем сметану с сахаром. Бананы нарезаем тонкими кружками.

2. Выкладываем на блюдо крекеры, сверху промазываем их сметаной и укладываем на каждую печенюшку кружочек банана. Затем — снова слой крекера, сметана, банан. При укладке слоев следует соблюдать шахматный порядок, то есть, на крекер класть банан, на банан — крекер, и так далее. Последний слой должен быть из крекеров, покрытых сметаной.

3. Украсив наш торт тертым шоколадом и измельченным крекером, оставляем его на несколько часов в холодильнике для пропитки.

Рецепт 2: Торт из печенья на заварном креме

Описание:

Этот торт по приготовлению немного сложнее предыдущего. Однако, когда вы его попробуете, то не пожалеете о том, что выбрали этот рецепт, ведь нежный заварной крем и орехи делают его вкус просто непревзойденным.

Ингредиенты:

300 г печенья;

300 г масла;

300 г сахара;

1 яйцо;

300 г молока;

1 ч. л. картофельной муки;

2 стакана очищенных орехов;

по вкусу ванилин.

Способ приготовления:

1. Муку разбавляем в половине стакана теплого молока и вливаем эту смесь в кастрюльку с доведенным до кипения стаканом молока. Варим до густоты, помешивая, потом остужаем.

2. Растираем масло с сахаром и яйцами, смешиваем все с остывшей мучной массой и ванилином.

3. Печенье измельчаем в мясорубке, орехи рубим, и все всыпаем в полученный крем и хорошо размешиваем.

4. Выстилаем форму промасленной бумагой и выкладываем в нее полученную массу, разравниваем ножом и помещаем на несколько часов в холодильник. Затем, вынув торт из формы и сняв с него бумагу, украшаем его половинками орехов и измельченным печеньем.

Рецепт 3: Торт без выпечки с фруктами

Описание:

Этот торт пользуется очень большой популярностью в летнее время, так как он легкий, нежный и очень красивый. Тем более, что фрукты для его приготовления можно выбирать по своему вкусу.

Ингредиенты:

700 г нежного крекера;

0,5 л. сметаны 25 %;

25 г желатина;

200 г сахара;

3 банана;

3 апельсина;

3 киви;

2 крупных яблока;

по вкусу и возможностям — ягоды.

Способ приготовления:

1. Заливаем желатин водой и готовим его согласно инструкции, указанной на упаковке. Фрукты чистим и нарезаем мелкими кусочками, не забыв оставить для украшения по 1 фрукту. Ягоды моем и обсушиваем с помощью бумажного полотенца.

2. Смешиваем сметану с сахаром, фруктами и растворенным желатином, хорошо перемешиваем.

3. Каждую печенюшку окунаем в полученную массу и выкладываем на блюдо в виде торта, сверху поливаем оставшейся массой из сметаны с фруктами.

4. Нарезав оставленные фрукты тонкими дольками, обкладываем ими вместе с ягодами поверхность торта, который затем оставляем на несколько часов в прохладном месте для пропитки.

Рецепт 4: Торт из печенья с творожным кремом

Описание:

Этот тортик — спасение для тех мам, чьи малыши не любят творог, который так нужен их растущему организму. Они съедят его и даже попросят добавки, ведь он всегда получается очень вкусным, благодаря нежному сочетанию творога и банана.

Ингредиенты:

400 г творога;

200 г сгущенки;

1 ч. л. какао (с горкой);

2/3 стакана молока;

30 шт. печенья;

1 банан;

ванилин;

цукаты и кедровые орешки (для украшения).

Способ приготовления:

1. Перемешиваем в миске до однородности половину творога с половиной сгущенного молока и ванилином.

2. В другой миске смешиваем вторую половину творога с оставшимся сгущенным молоком и какао, тщательно перемешиваем.

3. Выливаем молоко в плоскую тарелку. Обмакивая в молоко печенье, выкладываем его на блюдо, сверху намазываем его творожно-ванильной массой, разравниваем. Затем, обмакивая в молоке следующую партию печенья, выкладываем его сверху и и промазываем творожно-шоколадной массой. Сверху раскладываем порезанный на кружочки банан, намазываем все творожно-шоколадной массой. Затем повторяем все слои так, чтобы последним слоем оказалось печенье, покрытое творожно-ванильной массой.

4. Украсив наш торт разноцветными цукатами и кедровыми орешками, ставим его холодильник, чтобы он пропитался в течение нескольких часов.

Рецепт 5: Торт из печенья с кофейным ароматом

Этот торт обязательно оценят любители кофе. Он зарядит вас энергией на целый день, а приготовить его совсем не сложно.

Ингредиенты:

4 яйца;

200 г сахара;

200 г сливочного масла;

0,5 кг печенья;

1 стакан крепкого кофе;

2 ст. л. порошка какао;

10 г ванильного сахара;

100 г шоколада.

Способ приготовления:

1. Смешав яйца с сахаром, какао-порошком и ванильным сахаром, прогреваем все на водяной бане до загустения. После охлаждаем полученную смесь и, добавив в нее размягченное масло, взбиваем до получения однородной массы.

2. Смазав маслом форму, укладываем в нее слоями печенье, предварительно обмакивая его в приготовленное кофе. Каждый слой промазываем полученным кремом. Когда все слои будут уложены, ставим торт в холодильник, чтобы он пропитался в течение нескольких часов.

3. Достав торт из холодильника, осторожно переворачиваем форму и украшаем наше изделие тертым шоколадом.

Торты из печенья — полезные советы опытных кулинаров

Замачивая печенье в молоке перед укладкой в слои, не передерживайте его, позволяя печенюшкам размокнуть! Иначе вы не сможете уложить его красиво на блюдо. Оптимальным временем для выдерживания печенья в молоке можно считать не более 20 секунд. Для укладывания замоченного печенья на блюдо лучше всего пользоваться тонкой лопаткой.

При оформлении торта из печенья лучше накрыть блюдо куском тонкой промасленной пергаментной бумаги, чтобы впоследствии тортик было легче нарезать на порционные кусочки.

Блюдо, на которое укладывается печенье, предварительно намоченное в молоке, лучше ставить слегка наклонно, чтобы удалились излишки молока.

Не пренебрегайте советом дать готовому торту настояться в холодильнике. Это нужно для того, чтобы печенье хорошо пропиталось кремом и вкус изделия стал более насыщенным.