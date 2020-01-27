Интересные факты о монетах

В древнем Риме мастерские по чеканке металлических денег размещались недалеко от храма богини Юноны Советчицы, что на латыни звучало как «Юнона Монета». Очень скоро слово «монета» стало использоваться для обозначения денег из металла и вошло во многие языки мира, например, в английский, где словом money стали обозначать деньги в целом.

В древнем Китае во II тысячелетии до н.э. монеты изготавливали из бронзы. Интересной была их форма: не круглая, как в большинстве государств того времени, а произвольная, в виде разных бытовых предметов. Встречались монеты в виде мечей, колоколов, секир и даже садовых тяпок.

В Венецианской республике XVI века существовала мелкая монетка под названием «газетта». Когда в том же веке в этом итальянском городе-государстве появилось первое печатное издание, оно стоило ровно одну газетту. Очень скоро газетой стало называться любимое чтиво венецианцев, а позже название перекочевало и в другие языки.

Раньше ценность монеты напрямую зависела от содержания в ней благородного металла, золота или серебра. Однако мошенники повадились чуть-чуть спиливать края монет, тем самым уменьшая их ценность. Отпиленные кусочки шли на чеканку новых, фальшивых денег. Эффективный способ борьбы с этим мошенничеством придумал знаменитый английский ученый Исаак Ньютон, который предложил делать по всему краю монеты неглубокие насечки. Благодаря этому спилы были заметны сразу. Эта удачная идея разошлась по всем странам, и рифленые края монет стали нормой. Такие края даже имеют свое название – гурт монеты.

При Иване IV Грозном началась чеканка новых серебряных монет, на которых был изображен всадник с копьем. Монеты получили название «копейные деньги», а позже для быстроты стали именоваться «копейки». Интересно, что рисунок на копейке породил народную шутку: « А на серебряной деньге Святой Егорий на коне, в руце держит копие, колет змия в жопие».

В XVI веке в Чехии, в городе Йоахимсталь, стала чеканиться серебряная монета под названием «йоахимсталер». Она широко распространилась по всей Европе. В России ее знали под названием «серебряный ефимок», в Нидерландах – «дальдер», в Скандинавии – «далер», а в Англии – «даллар». Именно от английского названия талера и происходит именование современной американской валюты – «доллар».

В XVIII веке в Швеции появились монеты номиналом в 10 далеров. Их особенностью было то, что они имели прямоугольную форму и весили больше 19 кг. По мнению шведских властей, такая мера должна была пресечь кражи денег. И действительно, подобные преступления пошли на спад, ведь далеко не каждый вор мог незаметно стащить такую монету и быстро покинуть с ней место преступления.

Не обошла гигантомания в монетном деле и Российскую империю. В 1725 году по указу императрицы Екатерины I в России началась чеканка медных рублей весом в 1 кг 636 г.

А вот в королевстве Непал в том же XVIII веке, наоборот, наладили выпуск самой легкой монеты, которая весила всего 0,002 г. Ее номинал составлял четверть джава. Такую монету даже не чеканили, ее просто вырезали из монет большего номинала.

Самая тяжелая современная монета была отчеканена в 2011 году в австралийском городе Перт. Ее номинал составил 1 миллион австралийских долларов, а вес –1.012 кг. Диаметр монеты равен 80 см, толщина – 12 см, а примерная оценочная стоимость 54 миллиона долларов США. Оно и неудивительно: монета изготовлена из золота высочайшей пробы.

После распада СССР в Эстонии прошла административная реформа, которая почему-то не охватила район Торгу. Местные жители под руководством депутата Кирилла Тейтера объявили район королевством, благо Конституция этого не запрещала. Тейтер стал его первым правителем под именем Кирилла I. По приказу монарха была отчеканена монета королевства Торгу, которая называлась «поллитра», т.к. ее стоимость была привязана к стоимости бутылки водки. Вскоре на Торгу распространилась такое же административно-территориальное деление, как и на остальную Эстонию, однако поллитры не были изъяты из оборота. Ими до сих пор можно спокойно расплачиваться в питейных заведениях страны.