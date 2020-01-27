Бывший ректор алтайского медуниверситета Игорь Салдан попробует восстановиться вузе через суд

28 января 2020 года Центральный районный суд Барнаула в рамках предварительного заседания рассмотрит исковое заявление бывшего ректора Алтайского государственного медицинского университета Игоря Салдана, который в прошлом году был уволен. Как указано в карточке дела, Салдан выступил с требованием восстановить его на работе. Об этом ИА «Банкфакс» сообщили источники, а позже соответствующая информация появилась на сайте суда.

Как следует из опубликованных материалов, иск был подан Салданом 25 декабря 2019 года. Ответчиком по делу выступает ФГБОУ ВО АлтГМУ Минздрава России. Более подробные сведения об обстоятельствах спора на сайте суда не представлены, однако указано, что в разбирательстве участвует прокуратура Центрального района Барнаула. По данным инсайдеров, бывший ректор АлтГМУ намерен вернуть себе должность завкафедрой гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности, которую по совместительству занимал с 2000 по 2019 годы, но бы лишен ее после увольнения из вуза по решению Министерства здравоохранения РФ.

Известно, что представителем Игоря Салдана на суде станет известный юрист Эдуард Бауэр, который в прошлом выступал защитником руководителя скандальной управляющей компании «Изумрудная страна» Ольги Антипиной, осужденного за растрату депутата АКЗС Андрея Волкова, а также «лесного стрелка» из Барнаула Александра Никифорова, осужденного за убийство учительницы Натальи Лапшиной. Адвокат на данном этапе не стал комментировать иск Игоря Салдана и уточнять, почему бывший ректор не согласен с решением Минздрава. Он заявил, что, возможно, расскажет об этом позже, с согласия заявителя.

Напомним, что Игорь Салдан провел на посту ректора АлтГМУ пять лет, до этого с 2005 года он был руководителем Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, главным государственным санитарным врачом по Алтайскому краю. Однако 19 ноября он был уволен с занимаемой им должности. Соответствующий приказ был подписан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. Более того, он автоматически лишился и 0,5 ставки на посту завкафедрой гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности, который занимал в последнее время по совместительству. Как сообщила корреспонденту «Банкфакса» и.о. ректора университета Ирина Шереметьева, с ее предшественником был расторгнут трудовой контракт, и он больше не является сотрудником АлтГМУ.

Позже также стало известно, что Салдан лишился поста председателя Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай. Данную информацию ИА «Банкфакс» подтвердили в пресс-службе Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова. В данный момент председателем значится ректор АлтГТУ Андрей Марков, который последние полгода занимал должность заместителя председателя в этой структуре.