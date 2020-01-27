Названы опасности зимы без снега

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Фото: Pixabay

Если зимой так и не выпадет снег, летом сократится урожай, а также не появятся комары и другие важные для пищевой цепочки насекомые. Об этом рассказал глава финского Южно-Карельского института аллергологии и окружающей среды Киммо Сааринена, передает издание YLE.

По словам эколога, комары размножаются в прудах, которые образуются из-за таяния снега весной. Если его не будет, то у насекомых не будет среды для размножения. Их отсутствие в свою очередь приведет к проблемам с питанием у птиц, которые едят мелких насекомых.

Отсутствие снега также приведет к плохому урожаю некоторых культур. Снежный покров служит источником влаги для почвы, а также предохраняет озимые посевы от ветров и переохлаждения.

В то же время эксперт заявил, что, несмотря на отсутствие снега, бояться резкого изменения климата и экологии не стоит. Он напомнил, что аномально теплые зимы уже встречались, а также то, что состояние большинства растений такое же, как при обычных температурах в январе.

Ранее терапевт Лариса Алексеева рассказала о последствиях аномально теплой погоды зимой для здоровья. По словам медика, в такой период часто обостряются хронические заболевания, прежде всего, связанные с дыхательными путями и сердечно-сосудистой системой. В группе риска оказались люди с астмой и аллергией, а также те граждане, у которых диагностирован гастрит, болезнь почек и поджелудочной железы.