Семит-антисемит: позорный провал президента Украины в Израиле

«Тяжела и неказиста жизнь президента-пародиста…» — именно такими словами можно охарактеризовать всё происходящее с гарантом украинской конституции Владимиром Зеленским, попавшим в свою президентскую каденцию словно кур в ощип.

Дата 23 января 2020 г. вошла в историю очередным грандиозным не то политическим демаршем, не то дипломатическим провалом горе-президента «страны 404» в Израиле.

А точнее, всё произошедшее можно скорее назвать потрясающим международным скандалом: ибо это во Францию еще можно приехать, увидеть Париж — и таки не умереть.

Но вот приехать в Израиль накануне Всемирного форума памяти жертв Холокоста, организованного по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау», — и в последний момент во всеуслышание заявить, что украинская делегация отказывается почтить память жертв страшнейшего в истории человечества геноцида — это надо было суметь…

Завирающимся голосом Владимир Зеленский проблеял, простите, заявил шокированной публике что-то там про желание украинской делегации … уступить места жертвам трагедии! Потому что, во-первых, так поступили «…некоторые министры израильского правительства», а во-вторых, отказ был вызван якобы «…ограниченным количеством мест», которых-де не хватало самим жертвам…

Правда, при этом в самом израильском мемориальном комплексе «Яд ва-Шем», посвященном памяти жертв Холокоста, тут же пояснили, что Зеленскому не нужно было отдавать места украинской делегации на форуме — так как места были предоставлены заранее всем участникам мероприятия….

Тут уж, извините, остается только руками развести — настолько зашкаливает уровень то ли «самостийно-хуторской» дури, то ли неприкрытого издевательского цинизма украинской делегации, который в «незалежном» изложении является ни чем иным, как самым настоящим распоясавшимся и оголтелым фашизмом местной «бандеровской» закваски…

Уж не знаю, переворачиваются ли на том свете еврейские предки самого Владимира Зеленского, которые в Великую Отечественную войну в рядах Красной Армии с оружием в руках защищали и свою Родину, и своих близких от фашиствующей нелюди… Но вот то, что из самого днища ада сквозь грохот раскаленных котлов раздается торжествующий рев нацистской мрази «Гут, Вальдемар, гут!» — это точно!

Холокост на иврите, официальном языке Израиля, называется кратким словом «Шоа» — что означает бедствие или катастрофу. Однако за этим скромным термином скрывается чудовищная по своим масштабам трагедия целого народа.

Народа, давшего человечеству и Библию, и Христа, которые являются, по большому счету, краеугольным камнем всей современной цивилизации.

Разум отказывается воспринимать ужасающую по своей бесчеловечности сухую статистику — 6 миллионов жертв! Шесть миллионов… И не только мужчин — но в первую очередь стариков, женщин, детей, включая грудных младенцев…

Уничтожение целого народа было поставлено фашиствующими чудовищами гитлеровского режима в буквальном смысле на промышленную основу — леденящий душу бесчеловечный конвейер смерти.

За циничным термином «решения еврейского вопроса» в той самой кичившейся своим гуманизмом и просвещенностью старушке Европе новые варвары ХХ в., согласно данным Нюрнбергского трибунала, построили 7 тысяч концентрационных лагерей и гетто. А по самым современным оценкам, количество таких «фабрик смерти» могло достигать 42 тысяч!

В адском горниле запредельной по своим масштабам жестокости погибло 60% еврейского населения той самой «культурной» Европы… Буквально за считанные годы гитлеровский кровавый Молох поглотил почти треть еврейского народа нашей планеты!

Вдумайтесь только — треть народа… Нет таких слов, чтобы хоть как-то обрисовать масштаб этой самой величайшей трагедии…

И с огромным трудом можно подобрать слова, которые характеризуют шокирующий поступок украинской делегации во главе с Зеленским…

Зато вот сам президент «страны 404» буквально за несколько дней до визита в Израиль, 21 января 2020 г., красивые, но насквозь лживые слова еще как подобрал! И разливался в Киеве соловьем, рассказывая, что на Украине… нет антисемитизма! Ну, вот от слова совсем…

В интервью израильскому изданию The Times of Israel Зеленский, не моргнув глазом, заявил:

«Мы получили очень любопытную статистическую информацию, которая будет очень интересна для Израиля. Существует опубликованный опрос исследовательского центра Pew Research Center за 2018 год, в котором оценивался уровень антисемитизма в Европе. И самый низкий уровень антисемитизма был в Украине…»

Ну, какой конкретно «уровень антисемитизма» существует на Украине, впоследствии продемонстрированный самим Зеленским в Израиле, мы уже убедились.

И более того, неизвестно, какую такую «любопытную» статистическую информацию за 2018 год подсунули «слуги народа» своему патрону — но вот вопреки заявлениям «не лоха» Зеленского существует совершенно иная удручающая статистика.

В начале января 2020 г. Объединённая еврейская община Украины (ОЕОУ) обнародовала отчет «Антисемитизм в Украине — 2019», в котором опубликовала результаты перманентного мониторинга случаев антисемитизма на Украине за прошлый год, из которой четко видно, что уровень антисемитизма в «стране 404», начиная с августа прошлого года, неуклонно растёт…

А международное информационное агентство Assosiated Press в конце прошлого года опубликовало результаты исследования, проведенного Антидиффамационной лигой, из которого следует, что Украина заняла 2-е место в рейтинге антисемитских настроений в Европе!

Опрос провели в 14 европейских странах — и результаты показали, что антисемитские настроения больше всего распространены в Польше: с 37% в 2015 г. они выросли до 48% в 2019 г. На Украине же уровень антисемитизма в 2016 г. был 32% — а уже в 2019 г. он составил 46%! Что в переводе на обычный язык означает, что почти каждый второй житель «незалежной» является неприкрытым ксенофобом…

Иными словами, сегодня Украина находится в настоящем антисемитском фашиствующем угаре — но, увы, сама не замечает этого…

Что здесь хочется сказать? Не далее как чуть более семи десятилетий назад была еще одна такая страна, бредившая своей исключительностью в нацистской горячке. Пришлось лечить — больно и жестко. И боюсь, что та же участь с принудительным лечением ожидает и «страну 404»…

Михаил Романенко