В Турции в январе индекс потребительского доверия остался неизменным

Согласно данным, опубликованным Турецким статистическим институтом (TurkStat) в четверг, базовый индекс доверия является постоянным и составляет 58,8 пункта.

Отметим, что турецкие потребители пытаются справиться с финансовыми проблемами, вызванными серьёзным экономическим спадом, возникшим после валютного кризиса, разразившегося летом 2018 года. Доверие потребителей в 2018 году зафиксировалось на уровне 58,7, после чего в апреле 2019 года достигло максимума в 63,5. Любое значение ниже 100 отражает пессимизм среди турецких домохозяйств.

В настоящий момент правительство пытается ускорить рост экономики за счёт увеличения расходов, предоставления дешёвых займов от государственных банков и снижения налогов. Финансовые потрясения вызвали экономический спад, рост безработицы и сокращение инвестиций.

В соответствии с представленными данными, ожидания в отношении финансов в течение следующих 12 месяцев выросли до 79,5 в январе с 77,7 пункта в декабре. Ожидания домохозяйств в отношении общей экономической ситуации увеличились до 77,4 с 76,5 в предыдущем месяце. Перспективы занятости упали до 56,8 с 57,1, а вероятность накопления снизилась до 21,6 пункта с 23,8.

При этом уровень безработицы в Турции за три месяца до ноября опустился до 13,4% с 13,8% за тот же период до октября, сообщил институт 10 января.