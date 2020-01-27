Начальник МВД Алтайскому краю назвал средний размер взятки регионе

В 2019 году сотрудники ГУ МВД России по Алтайскому краю задокументировали 70 фактов взяточничества. Средний размер одного такого «вознаграждения» в регионе серьезно превышает показатель по Сибири, сообщает «Алтайская правда» со ссылкой на начальника алтайского главка полиции Андрея Подоляна, который сообщил об этом в своем годовом отчете.

Как пишет издание, в итоговой годовой коллегии ведомства также принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Андрей Подолян озвучил, что средняя сумма взятки в регионе составила 370 тысяч рублей. При этом в среднем по Сибирскому федеральному округу дают по 270 тысяч рублей.

Главный алтайский полицейский сообщил, что тема противодействия коррупции и хищения бюджетных средств не сходит с повестки дня. «Органами внутренних дел выявлено более 800 уголовно-наказуемых деяний экономической направленности. Из них каждое второе относится к категории тяжких, особо тяжких. Каждое третье — совершенно в крупном и особо крупном размере», — подчеркнул Андрей Подолян.

Напомним, что в Алтайском крае дела о взяточничестве обычно оказываются громкими и касаются высокопоставленных лиц. Так, 24 января Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор экс-судье Арбитражного суда Алтайского края Руслану Тэрри, который был посредником в получении взятки. Как ранее сообщало следствие, коллега Тэрри по арбитражу, судья Владислав Колесников тогда рассматривал спор ОАО «Кубанка» и МИФНС № 10 по Алтайскому краю, уголовное дело в его отношении сейчас рассматривается. За несколько дней до этого суд признал виновной директора рубцовского филиала АКГУП «Аптеки Алтая», которая получила взятку за договор о поставках. Также в январе 2020 года заведующего одной из кафедр Бийского технологического института – филиала Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова осудили за взяточничество за выставление хороших оценок студентам.