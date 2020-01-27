Какой сегодня праздник: 27 января 2020 года отмечается церковный праздник Нина – обряды скотины

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Сегодня, 27 января 2020, также празднуют Международный день памяти жертв Холокоста и другие события.

Какой сегодня праздник 27 января 2020: церковный праздник Нина – обряды скотины

Народный праздник Нина – обряды скотины отмечается 27 января 2020 года (дата по старому стилю – 14 января). Верующие православной церкви в этот день чтут память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

В простонародье праздник получил название Обряды скотины, так как именно в этот день ухаживают за скотом особым образом: очищают хлев от навоза, застилают пол соломой, чистят всех домашних животных, угощают их овощами, хлебом ивжнтхх и ласково разговаривают с ними.

Нина проживала в IV веке в Иерусалиме. Она являлась племянницей патриарха Ювеналия. Любила Иисуса Христа и печалилась о людях, которые противились этой вере. В юности воспитывалась старицей, так как ее отец ушел в пустыню, а мать стала диаконисой. Старица рассказывала чудесные истории о Грузии (ранее Иверия), и Нина захотела увидеть эту страну.

Во время Диоклетиановских гонений она сбежала в Иверию, где стала проживать у женщины и оказывать помощь всем, кто к ней обращался. Слава о ней с огромной скоростью распространялась вокруг, а ее чудеса помогли многим уверовать в Господа Бога. Многих она обратила в христианскую веру, исключением не стал и царь Мерой. Когда же в Иверии был построен храм, оставшиеся жители приняли христианство.

Нина не любила хвалебные речи и решила поселиться в горах. Спустя несколько лет она решила посетить Кахетию, где своими молитвами и речами обратила в христианство царицу Софию. В течение 35 лет она совершала подвиги и 14 января 335 года скончалась.

Если вокруг луны видна дымка, то вскоре закружит метель.

Если на Нину начался снег и закукарекали петухи раньше обычного – жди потепления.

Если в этот день ветки деревьев иней покрыл, то скоро придет тепло.

Если на Нину ворона раскаркалась, то вскоре закружит вьюга и метель.

Если в этот день небо затянули белые облака, то морозы долго продержатся.

Луна не имеет яркого насыщенного цвета – к снегу.

Если на Нину звезды ярко мерцать начали, то мороз покрепчает.

Если во сне в этот день увидеть корову или быка красного/черного цвета, то в дом смерть постучится.

Международный день памяти жертв Холокоста

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. Он был установлен 1 ноября 2005 г. резолюцией № 60/7 Генеральной Ассамблеи ООН.

Дата Международного дня памяти жертв Холокоста имеет символическое значение. Она приурочена ко дню освобождения узников нацистского концлагеря в Освенциме советскими войсками. Данное событие произошло 27 января 1945 года.

Само слово «холокост» взято из древнегреческого языка и в переводе на русский означает «всесожжение, уничтожение огнем». В современном мире оно используется в контексте жестокой политики нацистов, направленной на уничтожение еврейского народа.

С каждым годом участников ужасных событий становится все меньше, но воспоминания о них продолжают оставаться в сердцах многих людей. Это не просто памятная дата, но и международный протест любым проявлениям антисемизма и геноцида.

В мире возведено множество памятников и организована работа музеев в честь памяти более 6 млн. евреев, ставших жертвами нацистов.

В этот день проходят международные конференции, всемирные тематические форумы под девизом «Жизнь народу моему». Главной целью таких заседаний и сопутствующих мероприятий является формирование соответствующей культуры предупреждения подобных событий в будущем, борьба с предрассудками и воспитание толерантности к традициям и культуре других народов. Человечеству стоит научиться извлекать уроки из прошлого. Начинать нужно, как известно, с самих себя.

Кто празднует именины 27 января 2020?

Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Исаакий, Макар, Марк, Моисей, Нина, Павел, Сергей, Степан.

Что произошло 27 января 2020 в России и мире?

1820 – открытие Антарктиды

1924 – в Москве был открыт Мавзолей Ленина

1944 – снятие 900-дневной блокады Ленинграда.

1945 – советские войска освободили узников Освенцима

1967 – космос объявлен достоянием всего человечества.

Кто родился 27 января 2020 из знаменитостей?