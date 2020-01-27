Татарские встречи на берегу Персидского залива: Роза Сябитова

Татарские встречи на берегу Персидского залива — одна из самых ярких страниц моей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, и каждый из них оставил в моей жизни свой след, подарив драгоценные минуты дружеского общения. Но в силу каких-то ментальных особенностей, «татарские встречи» (как я их обозначил в заглавии этой статьи), стали для меня знаковыми, словно очертив ареал некого культурного единства.

Роза Сябитова – известная российская телеведущая, успешная творческая бизнес-леди, которая полностью сделала себя сама. В разговоре она никогда не скрывает, что у нее было трудное детство, в котором был один единственный по настоящему близкий человек – ее учительница, подарившая девочке теплоту своего сердца, и сформировавшая ее природную целеустремленность.

Роза увлеклась фигурным катанием и добилась в нем значительных успехов, получив звание мастера спорта. В советское время это была вершина, которую мог покорить только очень одаренный человек. Но она спортивной карьере профессию телеведущей, где ее ждал просто оглушительный успех.

Именно успех знаменитого шоу «Давай поженимся!» побудил Розу Сябитову сделать следующий шаг на своем творческом пути. Она начинает писать книги, про то как строить человеческие отношения в семье, как сохранить любовь.

Всю свою жизнь Сябитова была нацелена на расширение диапазона своих творческих способностей, помимо передачи «Давай Поженимся», она выступает ведущей ряда авторских передач: так, на «ХИТ FM» она вела программу «Советы от Розы Сябитовой», а на «КЕКС-FM» выходила передача «Сябитова Роза спешит на помощь». Но и это не все. В 2009 телеведущая основала общественную организацию «Центр возрождения семейных традиций» и активно участвует в работе Ассоциации личностного роста и саморазвития.Скажу сразу, что у нас с Розой было много встреч, как дружеских, так и деловых. Главная дружеская встреча, где Роза поделилась своими творческими планами состоялась ресторане «Казань», который я создал в ОАЭ как социально-культурологический проект.

Не хотелось бы повторяться (я упоминаю об этом в своих недавних статьях), но в свете по-домашнему теплых встреч с Сябитовой в ресторане «Казань» не могу не вспомнить слова замечательного российского артиста эстрады Карена Аванесяна о том, насколько «глубоко символично, что в Объединенных Арабских Эмиратах есть дом, язык не поворачивается сказать ресторан, объединяющий все народы бывшего Советского Союза».

Роза Сябитова в ресторане «Казань».Сразу хочу сказать, что отличает Розу от многих именитых гостей, кому представляли слово в стенах «Казани» — это удивительная открытость, способность говорить от сердца, как поется в известной песне «не желая угодить». Это не просто профессиональное мастерство, но проявление исключительной самодостаточности, идущее от внутреннего духовного стержня. И, что особенно важно, это полное отсутствие ханжества в ее поведении, наигранной скромности.

В Сябитовой как в творческом человеке мне видится древняя татарскость (я говорил ей о том, что люблю этот термин), природная прямота и честность.

Я радовался, когда, посетив мой дом, она окунулась в атмосферу «законов детства» (понятие, введенное великим исламским мыслителем Абу Али Ибн Синой).

Роза Сябитова – погружение в мир семьи Шангареевых.Я рассказывал ей о моём видении воспитания на примерах замечательных людей, в процессе живого общения, и неважно, что многие в моей семье, где тогда было 11 детей и 10 внуков, еще не достигли школьного возраста.

Встреча с необыкновенным человеком – это ведь не нудные разговоры, «что такое хорошо, а что такое плохо». Это может быть море «на всех», веселые прогулки, простое человеческое общение.

На мой взгляд, присутствие в одном пространстве с талантливым человеком — это включение неких еще не открытых механизмов информационного поглощения энергий развития, расширения мышления ребенка.

Не случайно сегодня начинают появляются ноосферные (термин В.И. Вернадского) школы, где детей учат воспринимать окружающий мир как информационный поток, который существует вокруг нас как объективная реальность.

Так выглядит счастье.Я был искренне рад, что Роза буквально утонула в атмосфере детства, которая в моей семье является будничной, я бы сказал, рабочей (в творческом смысле), формирующей в детях свободное, радостное восприятие мира.

Роза искренне призналась, что хотела бы здесь жить, воспитывать внуков погружаясь в счастливую старость. «А творчество?» — спрашивала она, как бы у себя самой. «На берегу моря так хорошо думается и пишется. Обязательно скажу Дарье Донцовой – езжай на берег Персидского залива, там надо писать свои книги, находить сюжеты, как раковины на берегу Вечности».

Ее восхищение этим придуманным, отчасти рукотворным, но таким естественным в своей красоте и социальной доброте миром, было настолько искреннем, что, я просто не мог не пригласить их с дочкой в парк цветов и бабочек.

Это чудо, конечно, надо видеть потому что нет слов, чтоб передать восторг, когда бабочка сказочной красоты садится вам на руку, словно обозначая великую связь человека и природы. В конце статьи выложены сноски на видео, которое позволяет увидеть мир цветов и бабочек.

В саду цветов и волшебных бабочек

Роза была в восторге, как и мои малыши, которых я всегда беру с собой в такие походы. Вот она ноосферная школа в действии, в которую не стыдно ходить в любом возрасте. И мне казалось, что талантливый светлый человек – Роза Сябитова, была частью этого чуда единения с природой. Хотя почему казалось? – так оно и было. Видеосюжеты встреч с Розой Сябитовой на берегу Персидского залива:

https://www.youtube.com/watch?v=pT8RkFJ1sGchttps://www.youtube.com/watch?v=2nHJHe6B2kAhttps://ok.ru/video/10475734311https://www.youtube.com/watch?v=djDBEfCdDpAhttps://www.youtube.com/watch?v=FWB0Zq4-pHchttps://www.youtube.com/watch?v=WRiyIE37U98https://www.youtube.com/watch?v=Ddl2mRgJpHMhttps://www.youtube.com/watch?v=nkBCvYskEh0https://www.youtube.com/watch?v=cQvgJ4tJOfAhttps://www.youtube.com/watch?v=AecyrPKsHPEhttps://www.youtube.com/watch?v=oUdV-WALCgohttps://www.youtube.com/watch?v=zrQS5OgrGeA

Татарские встречи на берегу Персидского залива — живая история общения, когда татарскость проявлялась как некое родство душ, восходящие к истории нашего народа, глубинам национального духа. Мы татары и этим все сказано.

Исмагил Шангареев, Стокгольм, 2020 г.