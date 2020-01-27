Зеленский прибыл с визитом в Польшу

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Погльшу. Об этом сообщается на сайте официального интернет-представительства украинского лидера.

Визит продлится два дня. Зеленский примет участие в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Также в ходе визита глава Украины встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

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