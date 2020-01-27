5 самых знаменитых женских банд

Такое явление, как женские банды, имеет глубокие корни и, скорее всего, берет начало в сообществах амазонок древних времен. Сегодня подобные объединения редко создаются для защиты женских прав и чести, чаще они преследуют корыстные и преступные цели и служат для выхода агрессии.

Бандитки-блондинки

В крупных городах Бразилии уже много лет идёт настоящая война между преступниками и полицейскими, в которой массово гибнут люди, и конца и края этому пока не видно.

Последние несколько лет в Сан-Паулу действует банда, состоящая в основном из привлекательных блондинок. Эти девушки умеют быть обаятельными, они владеют несколькими иностранными языками, некоторые даже учились за границей. Они выслеживают в супермаркетах хорошо одетых женщин, которые внешне похожи на кого-нибудь из их банды, чтобы потом, когда они отберут у них банковскую карту, проще было совершать по ней покупки.

Банда блондинок практикует «экспресс-похищения»: жертву похищают на несколько часов и отвозят в подготовленное помещение, пока с её карты снимают все средства. Нередко преступница тратит деньги в бутиках дизайнерской одежды, ювелирных магазинах или магазинах электроники. За три года банда уже ограбила более 50 женщин. У одной из жертв воровки отобрали почти 9000 долларов.

Глава отдела похищений Сан-Паулу Хоаким Диас Алвес рассказал прессе, что группа состоит из двух отделов: похищений и реализации денежного улова. Сложность розыска преступниц состоит в том, что все жертвы — туристки, которые проживают в других странах, что затрудняет процесс опознания.

Красотки из Флориды

В Штатах 2% всех бандитских организаций являются чисто женскими. Одна из них действует в штате Флорида. Симпатичные молодые женщины от 22 до 27 лет охотятся главным образом на богатых пожилых мужчин: знакомятся с ними в барах, затем опаивают наркотиками и крадут у них деньги, драгоценности, часы, оружие и другие ценные вещи.

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В полицию поступило несколько заявлений о таких ограблениях, в общей сложности на несколько сотен тысяч долларов. Однако, по мнению шерифа, большинство пострадавших не обращаются в правоохранительные органы, поскольку подобные истории могут навредить их репутации.

54-летний Скотт Розен поведал в интервью новостной службе CNN, что встретившись с двумя девушками в баре YOLO, пригласил их к себе домой и «отключился». Он полагает, что одна из них подсыпала снотворное в его бокал. Очнувшись, Скотт обнаружил, что новые знакомые покинули его апартаменты, забрав с собой оружие, бриллианты и часы марки Rolex на общую сумму 250 тыс. долларов. Он тем не менее проявил в данной ситуации оптимизм и выразил радость по поводу того, что остался цел и невредим: «Они могли застрелить меня из моего же пистолета».

Во Флориде был зарегистрирован и другой метод «работы» женской банды: когда 18-летний Ольмер Моралес ехал на велосипеде на работу, его окружила группа из пяти девушек буквально в одних трусах. Молодой человек растерялся и был ограблен.

Госпожа босс мафии

Неаполитанская разновидность мафии называется каморрой. В настоящее время в ней состоит в 10 раз больше женщин, чем в конце XX века. Причина в том, что каморра лишилась многих руководителей-мужчин: одни были арестованы, другие погибли в перестрелках.

Одной из самых могущественных женщин-мафиози стала Нунциа Д`Амико, мать пятерых детей, старшие их которых буквально заваливали Неаполь кокаином. Нунциа стала боссом клана после того, как были арестованы три её брата — Сальваторе, Джузеппе и Антонио.

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Госпожа Д’Амико на посту главаря мафии проявила себя не менее жёстко, чем её братья. Другие лидеры каморры слышали от неё буквально следующее: «Внешне я женщина, но внутри я больше мужчина, чем вы. Особенно здесь, в Неаполе».

10 октября 2015 года Нунциа Д`Амико находилась в своей квартире на Via Flauto Magico и укладывала спать младшего ребёнка, когда в неё выстрелил неизвестный, находившийся в нескольких метрах от окон. Две пули попали в живот и две в шею, кровь брызнула в детскую кроватку. 37-летняя Крёстная мать погибла, как Крёстный отец.

Банда розовых из Индии

В пятистах километрах южнее Дели, в беднейшем посёлке Бунделкханд штата Уттар-Прадеш, живёт Сампат Дэви Пал, основательница «Гулаби ганг» — «Розовой банды». Участницы этой организации носят розовые сари и боевые бамбуковые палки — лати.

Сампат Дэви Пал выросла в бедной семье и работала с детства. Её выдали замуж в 12 лет за продавца мороженого, первого ребёнка она родила в 15. Ее сосед регулярно и жестоко избивал свою жену. Сампат было 16 лет, когда она вступилась за соседку и была избита сама. Тогда девушка собрала группу из пяти женщин, вооружила их лати, и они все вместе побили изверга, вынудив его публично просить прощения за свои действия. Результат воодушевил Сампат и её единомышленниц. «Розовая банда» с лати наперевес провела несколько рейдов в соседние населённые пункты, откуда поступала информация о повторяющихся случаях несправедливого отношения к женщинам. Было основательно избито несколько мужчин, в том числе ряд государственных служащих. Перевоспитание имело стопроцентный успех, после чего «Розовая банда» прославилась в штате, к ней стали примыкать новые поборницы женских прав. Сампат неоднократно выступала на телевидении, её приглашали для участия в реалити-шоу, она стала авторитетом в вопросах защиты женщин на законодательном уровне. На сегодняшний день организация существует уже 30 лет и включает порядка 270 000 членов.

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Сукэбан — девушка-бандитка

В 60-х годах XX века стереотип японки-домохозяйки начал ломаться. Девочки стали бунтовать, образовывать группировки и заниматься мелким хулиганством, нюхать клей, вести свободную половую жизнь. В школе позволяли себе дерзкие выходки.

Термин «сукэбан» означает девушку-бандитку. Дословно переводится как «девушка-босс». В 1980-х годах полиция Японии получила список примет, по которым можно было вычислить этих потенциально агрессивных подростков. Их школьная форма имела отличительные детали: яркие носки вместо белых, засученные рукава, татуировки, юбка-макси при укороченной блузке, вышитая эмблема группировки. Яркий цвет волос или перманентная завивка. Со временем их мода менялась, в 1990-х юбки-макси превратились в мини, а на лицо они стали наносить толстый слой макияжа.

Девушки-сукэбан собирались в людных местах, например на железнодорожных станциях, и были вооружены цепями и бритвами на случай потасовки. Даже мафиози-якудза воспринимали их весьма позитивно, не упуская случая выразить одобрение.

Чаще всего их задерживают за магазинные кражи и драки с конкурирующими группировками. Самая большая девичья банда известна под названием Союз бандиток Канто. В него входили около 20 000 девочек из всех префектур Восточной Японии. Каждая такая организация имела свой довольно строгий устав, за его нарушение грозили побои или, например, прижигания сигаретой. Запрещалось непочтительное отношение к старшим по группировке, флирт с чужим бойфрендом, дружба с девушкой из другой группировки.