Минниханов посетил шесть строящихся объектов Казани, в том числе будущую станцию метро

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил шесть строящихся объектов Казани. Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

Президент начал свой осмотр с НКЦ «Казань», где продолжается реконструкция здания, после завершения которой здесь разместится книгохранилище национальной библиотеки РТ. Минниханов осмотрел помещения, обсудил со специалистами ход работ и посоветовал использовать в отделке элементы традиционного татарского орнамента.

Далее он отправился на площадку строительства школы на улице Назиба Жиганова, которая позволит частично решить проблему с двухсменным обучением детей в строящихся рядом жилых комплексах. Возведение учебного заведения намерены закончить в этом году.

Затем президент РТ направился на площадку строительства станции метро «Сахарова». Напомним, что вторая линия метро соединит пять районов города и охватит микрорайоны с наибольшими пассажиропотоками. Она будет включать в себя 12 станций и 11 перегонов длиной 19,98 километра. На «Сахарова» в настоящее время разрабатывают котлован и монтируют два тоннелепроходческих комплекса. По словам гендиректора АО «Казметрострой» Марата Рахимова, параллельно готовят территории других станций второй линии метро. Проектировщиком данных объектов выступил ГУП «Татинвестгражданпроект».

Далее Минниханов ознакомился с ходом строительства Большого казанского кольца на участке от улицы Мидхата Булатова до Борисковской. Протяженность четырехполосной дороги составляет 800 м, сдать участок планируется к концу лета.

После этого Минниханову доложили о работе по устройству канализационной насосной станции «Заречная», которая обеспечит прием и транспортировку сточных вод северной части города на очистные сооружения. Помимо этого, «Заречная» позволит возвести дополнительно до 12 млн кв. м жилья. Президенту РТ рассказали, что строительство станции ведется в условиях осложненных гидрогеологических процессов, но пообещали ввести объект в эксплуатацию в этом году.

В завершение Минниханов побывал в микрорайоне «Салават Купере», где сейчас строят 8 домов на 2 427 квартир, школу на 1 224 места. В этом году также планируется возвести два детских сада на 260 мест каждый. Президент РТ встретился с представителями подрядных организаций и обсудил с ними ход строительства объектов.