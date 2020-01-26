«После Суркова»: сдаст ли Москва Донбасс

Одесский журналист, главный редактор издания «Таймер Одесса» Юрий Ткачёв комментирует ситуацию вокруг предполагаемой отставки Владислава Суркова.

«В украинских Telegram-каналах начинается дискуссия, которую можно кратко свети к формуле „Донбасс в условиях транзита“, или, грубо говоря, сольёт ли Кремль после Суркова Донбасс Киеву.

Два момента.

Во-первых, по поводу „после Суркова“ я бы не воспринимал всё так буквально.

Во-вторых: нет, не сольёт.

Первое и самое главное: Донбасс (для Кремля) важен не сам по себе, а в контексте Крыма. А Крым для Кремля — это репутационная красная линия, которую они сами же себе провели, но которую теперь вынуждены будут соблюдать.

Как только решится вопрос с Донбассом — будет поднят вопрос с Крымом. Точка. И в Кремле это понимают. А поднятие вопроса с Крымом, даже само появление его в „дискурсе“ очень невыгодно. Поэтому — нет, по этой линии изменений не будет, „сдавать Донбасс“ окончательно никто не станет. Как и наоборот.

Потому что это переговорная позиция, которая выгодна именно как переговорная позиция — без окончательных решений.

Что бы там себе ни думали жители Крыма, снаряды, которые при прочих равных падали бы на голову им, падают на голову жителей Донбасса. Думаю, тем из них, кто тоже считает, что на Донбассе не так восстали, стоит это учитывать.

P.S. И нет, если вы спросите меня, нравится мне эта конструкция или нет, то она мне не нравится.

P.P.S. А если кто-то думает, что в случае чего Крымом закончится, то он тоже ошибается. Есть ведь ещё Кавказ, Калининград, Курильские острова, Южный Сахалин. А если вот совсем по-взрослому, то и Татарстан… Ну и далее везде».​