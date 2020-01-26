В Сети показали видео обсуждения Трампом ситуации на Украине

МОСКВА, 26 января/ Радио Sputnik. Американское информационное агентство Associated Press опубликовало видеозапись, которая, предположительно, сделана во время ужина президента США Дональда Трампа в Вашингтоне в 2018 году. Его содержание приводит РБК.

По информации агентства, на мероприятии присутствовали бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которые считаются людьми, близко знакомыми с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.



Сама запись длится почти полтора часа, ее автор не уточняется. В ходе разговора, человек, которого участники диалога называют Дональдом, узнавал, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США.

Затем разговор коснулся возможности отзыва тогдашнего посла США в Киеве Мари Йованович, поскольку та, по данным одного из участников беседы, открыто высказывается о пользе возможного импичмента Трампу.

Мари Йованович была уволена с должности в мае 2019 года в связи с утратой доверия президента. Дипломат утверждает, что против нее велась скоординированная кампания и сам Трамп давил на Госдепартамент, добиваясь ее отставки.

В октябре прошлого года предпринимателям Парнасу и Фруману предъявили обвинения в нарушениях при организации лоббистской деятельности. Бизнесменов подозревают, в частности, в попытках добиться отставки Йованович с должности посла в Киеве.

Ранее радио Sputnik сообщило, что адвокаты начали защищать Трампа на процессе по импичменту.