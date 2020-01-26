Зеленский посетит Польшу с рабочим визитом

КИЕВ, 26 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Польшу для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау», сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский 26-27 января будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша для участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в городе Освенцим в 75-ю годовщину освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в рамках визита «предусмотрена встреча с президентом Польши Анджеем Дудой».

Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в нацистском концлагере «Аушвиц-Биркенау» в польском Освенциме в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей.