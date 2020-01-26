Турецкие благотворительные организации строят около 10 тыс. домов для сирийцев возле Идлиба

Строительство началось на фоне попыток предотвратить новый приток мигрантов из Сирии, сообщает Reuters. Дома возводятся недалеко от сирийской деревни рядом с турецкой границей, области, которая до сих пор не защищена от ударов с воздуха и боевых действий, в которых погибли сотни тысяч человек.

Агентство отмечает, что сирийские и российские силы на этой неделе нанесли удары по контролируемым повстанцами целям в Идлибе, несмотря на сделку между Турцией и Россией о прекращении огня, подписанную 12 января. В четверг Россия заявила, что сотни сирийских боевиков начали нападения на сирийские правительственные силы в Идлибе.

Надо сказать, что в Турции уже нашли убежище более 3,5 млн сирийских беженцев и власти страны опасаются, что боевые действия в Идлибе могут спровоцировать новый поток миграции. Анкара на прошлой неделе предложила Москве предпринять шаги, чтобы предотвратить очередную волну беженцев. Министр обороны Хулюси Акар заявил, что две страны обсуждают вопрос о создании безопасной зоны в Идлибе для размещения лишившихся своих домов сирийцев зимой.