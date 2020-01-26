Как перестать лениться и начать работать над собой? Смотрите 25 вдохновляющих фото!

По правде говоря, сегодня очень большому числу людей приходится бороться с лишним весом. Эта глобальная проблема является следствием таких факторов, как нездоровая пища, малоактивный образ жизни и банальное переедание.

Так или иначе, справиться с избыточными килограммами вполне возможно, и все что для этого нужно – это правильное питание, физическая активность и самодисциплина.

Ярким примером тому, к каким потрясающим результатам приводит упорная работа над собой, являются фотографии людей, которым удалось победить свой лишний вес.

Потеря 30 лишних килограмм очень заметна на лице. На первый взгляд кажется, что это два разных человека.

Эта пара решила сначала привести себя в форму, а уже потом идти к алтарю. Спустя 5 лет совместных усилий они наконец-то поженились!

Он сбросил 49 кг всего за год.

Еще одна пара, которая серьезно подготовилась к свадьбе. Вместе они сбросили 60 кг и теперь выглядят просто потрясающе.

Эта девушка сумела сбросить 60 кг за год и пять месяцев.

И снова счастливая пара, которой удалось похудеть – на этот раз к четвертой годовщине свадьбы. За полтора года усердного труда муж сбросил почти 59 кг, а жена – около 50 кг.

Минус 30 кг менее чем за год.

Если сбросить 115 кг, то можно позволить себе роскошное платье, подчеркивающее фигуру.

Минус 63 килограмма за 19 месяцев. Но работа над собой все еще продолжается!

Порой от пары десятков лишних килограмм труднее избавиться, чем от сотни. Но главное не сдаваться. Эта девушка хотела выглядеть стройнее на 17 кг, и спустя 4 года ей удалось добиться своего.

Минус 40 килограмм за год, и как результат – отличный внешний вид и хорошее самочувствие.

Сбросив 68 килограмм за 9 месяцев, этот парень навсегда изменил свою жизнь.

Пять лет борьбы с собой принесли результат.

Фитнес спас ему жизнь. Парень оставил в прошлом 54 лишних кило.

Удивительная трансформация близнецов. Братья сбросили по 29 и 35 кг.

Разница между 136-ю и 75-ю килограммами заметна с первого взгляда.

Работать над собой очень тяжело, но результат стоит того. Минус 32 кг за 3 года.

Парню надоело быть полным, и он превратился в настоящего мачо. Минус 30 кг за 3 года.

Родные, особенно дети, могут по-настоящему вдохновлять нас. Мужчина сбросил целую сотню килограмм всего за 8 месяцев.

Долгие старания увенчались успехом. Минус 22 кг за 20 месяцев.

Три года назад мужчина принял решение наконец-то заняться собой. Благодаря упорным тренировкам сегодня он выглядит не хуже, чем Джеральд Батлер, на которого, кстати, очень похож.

Он решил, что огромный живот – не лучшее украшение мужчины, и сбросил 54 кг за 14 месяцев.

Минус 87 кг за год – впечатляющий результат!

Девушка сделала свой выбор в пользу здорового образа жизни, и наконец-то почувствовала себя собой настоящей. Минус 21 кг за год.

В борьбе с лишним весом возраст не помеха. Как видно, 8 месяцев работы над собой не прошли напрасно.