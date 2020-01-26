Нечистоты едва подтопили райцентр Алтайском крае из-за бездействия коммунальщиков

В райцентре Смоленском больше месяца не вывозили жидкие бытовые отходы, из-за чего содержимое выгребных ям могло вырваться наружу, тогда как запах нечистот уже плотно стоит на улицах села. Как сообщает ГТРК «Алтай», такая ситуация сложилась из-за финансовых проблем муниципального коммунального предприятия «Баланс».

По данным источника, вывоз ЖБО в Смоленском прекратился из-за того, что у КМП «Баланс» арестовали счета в рамках банкротства. Выгребная яма уже заполнена до краев, а в воздухе витает запах ее содержимого. По словам местных жителей, ассенизаторские машины не приезжали в их микрорайон с 15 декабря. В связи с этим они обратились в прокуратуру. После этого коммунальщики сказали сельчанам, чтобы те сами занимались откачкой и вывозом нечистот.

У «Баланса» большие финансовые проблемы из-за долгов за отопление. Утверждается, что счета предприятия арестованы с осени, поэтому у организации не хватает денег даже на заправку ассенизаторских машин. Жители Смоленского говорят, что местные власти предлагали им временно самим собирать деньги на оплату откачки отходов, но они не согласились. «Мы не согласны. Я с ними заключила договор, почему я должна собирать деньги? Это не моя вина», — рассказала одна из жительниц села.

В итоге в райцентре прошел сельский сход, на который пригласили директора КМП «Баланс» Олега Попова. Он оправдал бездействие своего предприятия банкротством. «Решением арбитражного суда предприятие признано несостоятельным, банкротом. Это значит, что все исполнительные производства и требования кредиторов к предприятию, возникшие до сегодняшнего дня, приостанавливаются. Мы свою деятельность сможем возобновить уже завтра, вывоз ЖБО будем осуществлять», — сказал Попов.

По словам жителей села, выгребную яму действительно откачали после этого обещания. Однако часть домов, а также четыре детских сада решили расторгнуть договор с «Балансом» и перешли к другим фирмам.

Отметим, что КМП «Баланс» с декабря прошлого года банкротит налоговая служба и АО «Алтайэнергосбыт». По данным из картотеки Арбитражного суда Алтайского края, поставщик требует более 3,3 млн рублей. 23 января требования были признаны обоснованными, на предприятии была введена процедура наблюдения.