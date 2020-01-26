Юрий Лонго: Бурная жизнь и загадочная смерть советского колдуна

Share Tweet Share Share Email CommentsПосле распада СССР на просторах ещё недавно «великого и могучего» огромную популярность приобрели разного рода экстрасенсы и колдуны. Одним из них был колдун Юрий Лонго, покорявший миллионы одним только взглядом своих тёмно-карих глаз. Всё его жизнь — загадка, а о причинах смерти этого человека спорят до сих пор.

Иллюзионист или маг?

Люди, которые хоть раз видели Юрия Лонго, восхищались его деятельностью и харизмой. Внешний вид колдуна покорял многих женщин, а у мужчин часто вызывал опаску. Образ Лонго также был довольно необычным и вызывающим — он носил черный балахон и громоздкие цепи на груди.

Во время проведения ритуалов Юрий использовал различные благовония, которые в те времена были редкостью. Прославился колдун гипнозом, телепатией, ясновидением и телекинезом и своим фееричным шоу, которые регулярно демонстрировали телевизионные каналы.

Видео: Лонго «оживляет мертвеца»

Он утверждал, что оживляет мертвых и общается с людьми, которые ушли в мир иной. Правда, позже колдун признался журналистам в том, что все это было не более, чем умелой игрой, а не настоящим чудом. Но в 90-х годах возле дома Лонго выстраивались огромные очереди. Люди, желавшие прийти в нему на прием, верили в чудо.

Кем же был он? Некоторые считали, что у Юрия все-таки был дар. Скептики, в свою очередь, уверяли наивных людей в том, что он артист, и все его действия наигранные. И это неудивительно, ведь Юрий учился в художественном училище и работал в театральной студии. К тому же у него был диплом психолога.

Покоритель женских сердец!

Вся деятельность Юрия Лонго сопровождалась скандалами. Когда стало известно, что все «ожившие мертвецы» — это обман, люди перестали верить ему. И он начал покорять женские сердца. Журналисты муссировали слухи, что у экс-колдуна огромное количество любовниц. Да и сам колдун не опровергал эти слухи.

Бытует мнение, что смерть Юрия наступила в результате многочисленных любовных связей. Но на самом деле последние годы своей жизни Лонго провел с любимой супругой Еленой. Хотя на людях Лонго стремился оказывать женщинам всевозможные знаки внимания, ведь для него это был эффективный метод привлечения клиентов.

Магия или роковая случайность?

У Юрия Лонго не было ни серьезных заболеваний, ни вредных привычек. Он умер в расцвете сил — в 56-летнем возрасте. Многие поговаривали, что это наказание на греховное занятие магией, а кто-то уверял, что виной череда неприятностей и скандалов, участником которых он стал.

Первый из них был связан с Григорием Грабовым. Этот человек тоже позиционировал себя как маг, ведь он утверждал, что ему удастся воскресить детей, погибших в Беслане. Лонго не верил словам Григория, в результате чего назвал его циником и лжецом. Смерть Юрия наступила в самом разгаре этого скандала. Некоторые журналисты утверждали, что именно Грабов навел порчу на колдуна и покорителя женских сердец.

Причиной второго грандиозного скандала являлось утверждение Лонго того, что Виктор Ющенко умер после отравления диоксином, а оранжевая революция в Украине была возглавлена двойником. Ходили слухи, что эти заявления колдуна не остались без внимания украинских спецслужб.

Реальная причина смерти

На самом же деле Юрий Лонго в 2006 году перенес инфаркт. Он был госпитализирован в больницу. Колдун, к сожалению, покинул учреждение, ведь ему стало лучше.

Спустя некоторое время самочувствие Юрия вновь ухудшилось. Он не стал обращаться в больницу, а позвал своего лучшего друга Никаса Сафронова. Спустя сутки Лонго умер. Причиной смерти оказалась аневризма аорты. Похоронили известного мага и волшебника в Москве на Востряковском кладбище.

Несмотря на большое количество версий о смерти Лонго, настоящая ее причина оказалась простой и банальной — Юрий отказался от услуг медиков. Если бы он остался в медицинском учреждении и прошел весь курс лечения, вероятность летального исхода была бы сведена к минимуму.