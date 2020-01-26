Дочь Коби Брайанта погибла вместе с отцом

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Жанна-Мария и Коби БрайантФото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Старшая дочь баскетболиста Коби Брайанта Жанна-Мария погибла вместе с отцом в авиакатастрофе. Об этом в своем Twitter сообщил журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Тело 13-летней девочки нашли среди четверых жертв крушения личного вертолета легенды НБА Sikorsky S-76 в Калабасасе (штат Калифорния). Также, по утверждению источников Войнаровски, погибли еще один юный игрок и родитель. Все они направлялись на баскетбольный матч.

Жены Брайанта, Ванессы, в вертолете в момент крушения не было.

Брайант в течение всей карьеры выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять титулов чемпиона НБА и принял участие в 18 Матчах звезд. Он завершил карьеру в 2016 году. Коби называют одним из величайших баскетболистов в истории.