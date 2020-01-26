Ученые разгадали тайну «следов дьявола», оставленных на древнем вулкане

На одном из древних вулканов, который находится в Италии, некоторое время назад ученые нашли странные следы. После исследования стало понятно, что отпечатки были сделаны примерно 350 тысяч лет назад в то время, когда грунт еще был покрыт слоем пепла после извержения вулкана. Эти следы назвали самыми древними на планете, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Ученым удалось идентифицировать, кто же именно оставил эти следы на вулкане, который находится в небольшом итальянском городе Роккамонфина. Оказалось, что эти следы принадлежали совсем не дьяволу, а неандертальцам, которые тогда как раз поднимались на гору. На протяжении долгого времени ходила легенда о том, что когда-то дьявол гулял по склоне вулкана и его шаги навсегда были увековечены в скале. Начиная с 2001 года ученые рассуждали на тему того, кто же именно оставил эти следы. Новое исследование показало, что из тех 14 отпечатков, которые сохранились, часть направлялась вверх, а часть вниз. Специалисты считают в том, что следы были остановлены молодыми неандертальцами. Пока что полной уверенности в этом нет и ученые не могут объяснить, почему именно древние люди двигались вверх действующего вулкана.