Названы самые непопулярные японские автомобили в России

Японские машины до сих пор считаются эталоном качества и надежности, однако хорошим спросом среди них пользуются далеко не все. Эксперты «Российской газеты» изучили статистику и назвали самые непопулярные автомобили из Страны восходящего солнца в России по итогам 2019 года.

В сегменте SUV, например, среди «японцев» хуже других продавались недавно обновившиеся Infiniti QX60 (848 реализованных машин), Subaru Outback (795 продаж), Lexus GX (621 продаж), Suzuki Jimny (557 продаж) и Honda Pilot (228 ед.). Последний, по слухам, вообще мог уйти с российского рынка уже в этом году, но все обошлось – истекшее Одобрение типа транспортного средства продлили, а флагман Honda остался в России, по крайней мере, на 2020 год.

Где-то рядом «затесался» рамный пикап Isuzu D-Max, обновленная версия которого, как сообщали «Автоновости дня», поступила в продажу в апреле прошлого года. В ходе рестайлинга автомобиль слегка изменился внешне, «посвежел» внутри, а его грузоподъемность выросла до 995 кг. Продажи, правда, это не спасло – за весь 2019-й модель нашла только 285 покупателей.

На седьмой позиции с конца оказался бизнес-седан Subaru Legacy. Минорное обновление, привнесшее новый дизайн колесных дисков, еще два цвета кузова, черный лаковый декор в салоне и пару опций, оказалось настолько незаметным, что обладателями этой машины в прошлом году стали всего 207 россиян.

Еще хуже продавались седаны Lexus LS (140 продаж) и Infiniti Q50 (132). И если с первым все понятно – немногие могут себе позволить купить машину стоимостью от 5 947 000 до 9 778 000 рублей, то второй просто проиграл конкуренцию.

Кроме них, среди самых невостребованных «японцев» также оказались купе Infiniti Q60 (46 ед.), седан Lexus IS (39 ед.), спорт-седан Subaru WRX с оппозитным турбомотором (37 ед.) и спорткар Nissan GT-R с 570-сильной «турбошестеркой» (16 ед.), способный разогнаться с нуля до «сотни» всего за 2,8 секунды.