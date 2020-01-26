Власти Китая не исключили мутаций, связанных с новым коронавирусом

МОСКВА, 26 января/ Радио Sputnik. Госкомитет здравоохранения КНР отслеживает возможные мутации коронавируса, но новых свидетельств развития этого процесса пока не выявлено, заявил на пресс-конференциизамглавы Госкомитета по делам здравоохранения Китая Ли Бинь, передает РИА Новости.

При этом эксперты не исключают, что в ближайшие дни количество заболевших новым типом коронавируса продолжит увеличиваться, заявил на пресс-конференции глава упомянутого госкомитета Ма Сяовэй.

Он добавил, что Китай круглосуточно следит за ситуацией с возможными мутациями коронавируса, и на данном этапе мутаций не зафиксировано.

Также, по его словам, власти намерены усилить меры по сдерживанию распространения заболевания.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Ухань для лечения зараженных коронавирусом прибыли более 2300 врачей.