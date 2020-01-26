Ученые смогли найти способ остановить фиброз печени

Печень – это орган, которому приходится принимать на себя удар при воздействии на организм любыми вредными веществами. И алкоголь можно смело вносить в перечень того, что вредит ее здоровью.

При злоупотреблении спиртным этот орган разрушается, в нем накапливается коллаген, а здоровые клетки замещаются рубцовой тканью. Такой процесс медики называют фиброзом печени.

Ученым из Медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Диего удалось разработать методику, которая позволит избежать фиброза печени, или лечения таких состояний, как алкогольное заболевание печени, неалкогольный стеатогепатит.

Как объяснили исследователи, им удалось остановить фиброз печени, проведя манипуляции специальной популяцией клеток печени, которые называются печеночными звездчатыми клетками (HSCs).

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Клетки HSC встречаются в печени в трех формах: неактивные у здоровых людей, активированные у людей с заболеваниями печени и инактивированные у людей, которые выздоровели от фиброза печени.

По словам ученых, в ходе исследования им удалось выяснить, что и у мышей, и у людей можно воздействовать на клетки HSC, чтобы они не превращались в клетки, негативно влияющие на работу печени.

Как известно, у здоровых людей HSC хранят витамин А и поддерживают нормальную функцию печени. Задача этих клеток – фильтровать кровь. Также они перерабатывают и выводят из организма вредные вещества. Но при воздействии на них алкоголя, эти клетки начинают вырабатывать коллаген, из-за чего и развивается фиброз печени.

В ходе исследования ученым удалось установить выявить несколько факторов транскрипции, которые отличают активные HSC от не активированных HSC. Оказалось, что при снижении некоторых факторов транскрипции увеличивалась выработка коллагена и развивался фиброз.

Воздействуя на фактор транскрипции PPARγ с помощью химического вещества под названием росиглитазон ученым удалось добиться регресса фиброза у мышей. Поэтому ученые считают, что эта методика может использоваться для лечения некоторых заболеваний печени и у людей.

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