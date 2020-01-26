Специалисты развенчали распространенные мифы о фейсфитнесе

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Содержание:

  • Миф №1 — Фейсфитнес дает быстрый результат
  • Миф №2 — После 40 лет фейсфитнес не поможет
  • Миф №3 — Надо перетерпеть боль ради результата
  • Миф №4 — Прекращение гимнастики усугубит проблему и возрастные изменения проявятся еще больше
  • Миф №5 — Чем больше нагружать мышцы, тем лучше

Фейсфитнес сейчас широко рекламируется блогерами как достойная альтернатива уколам красоты. У этого комплекса специальных тренировок много и поклонников, и противников. Последние нарекают на то, что пытались, пробовали, но морщины как были, так и остались. Тон кожи ровнее не стал, да и контур лица не стал четче.

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Специалисты уверяют, что такого мнению придерживаются люди, которые неправильно самостоятельно выполняли упражнения, поэтому комплекс и не оправдал ожидания. Самые распространенные заблуждения развенчала фейсфитнес-тренер Евгения Баглык. А уж верить или нет — личное дело каждого.

Миф №1 — Фейсфитнес дает быстрый результат

Нет, нет и нет! Тренировки мышц лица — это то же, что и тренировки мышц тела. Быстрого результата ждать не приходится. Главное в этом вопросе — регулярность. Первый результат появится уже спустя две недели, но явно выраженный — не ранее чем через три месяца.

Специалисты развенчали распространенные мифы о фейсфитнесе

«Конечно, чем более комплексный подход, тем он лучше. Если человек правильно питается, ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, занимается фейсбилдингом, ходит на массаж, то конечно же в комплексе это будет работать лучше», — поведала тренер школы Фейсфитнесс Евгения Баглик.

Миф №2 — После 40 лет фейсфитнес не поможет

Мышцы не имеют возраста. Поэтому тренировать их никогда не поздно — ни в 20, ни в 60. Но если раньше начать, то придется бороться с меньшим количеством возрастных изменений.

Миф №3 — Надо перетерпеть боль ради результата

При занятиях фейсфитнесом боли быть не должно. Если она есть или хотя бы дискомфортные ощущения — значит, упражнения выполняются неправильно. Возможно, имеются болезни кожи — в этом случае надо посетить врача.

Миф №4 — Прекращение гимнастики усугубит проблему и возрастные изменения проявятся еще больше

Если на постоянной основе заниматься упражнениями и прекратить их, кожа вернется к состоянию, которое было до начало занятий уже через несколько месяцев. Изменения кожи будут видны, но это только контраст.

Миф №5 — Чем больше нагружать мышцы, тем лучше

Мышцы на лице тонкие, имеют много различных креплений. Поэтому сильное напряжение может пойти не на пользу, а во вред.

При большем напряжении возникают схваткообразные мышцы, которые сокращаются и подтягивают соседние, поэтому могут появиться нежелательные морщины.

Сначала желательно расслаблять мышцы массажем и только потом приступать к фейсфитнесу.

Баглык рекомендует следить за качеством сделанных упражнений, а не делать упор на количество.

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