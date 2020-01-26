Специалисты развенчали распространенные мифы о фейсфитнесе

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Миф №1 — Фейсфитнес дает быстрый результат

Миф №2 — После 40 лет фейсфитнес не поможет

Миф №3 — Надо перетерпеть боль ради результата

Миф №4 — Прекращение гимнастики усугубит проблему и возрастные изменения проявятся еще больше

Миф №5 — Чем больше нагружать мышцы, тем лучше

Фейсфитнес сейчас широко рекламируется блогерами как достойная альтернатива уколам красоты. У этого комплекса специальных тренировок много и поклонников, и противников. Последние нарекают на то, что пытались, пробовали, но морщины как были, так и остались. Тон кожи ровнее не стал, да и контур лица не стал четче.

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Специалисты уверяют, что такого мнению придерживаются люди, которые неправильно самостоятельно выполняли упражнения, поэтому комплекс и не оправдал ожидания. Самые распространенные заблуждения развенчала фейсфитнес-тренер Евгения Баглык. А уж верить или нет — личное дело каждого.

Миф №1 — Фейсфитнес дает быстрый результат

Нет, нет и нет! Тренировки мышц лица — это то же, что и тренировки мышц тела. Быстрого результата ждать не приходится. Главное в этом вопросе — регулярность. Первый результат появится уже спустя две недели, но явно выраженный — не ранее чем через три месяца.

«Конечно, чем более комплексный подход, тем он лучше. Если человек правильно питается, ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, занимается фейсбилдингом, ходит на массаж, то конечно же в комплексе это будет работать лучше», — поведала тренер школы Фейсфитнесс Евгения Баглик.

Миф №2 — После 40 лет фейсфитнес не поможет

Мышцы не имеют возраста. Поэтому тренировать их никогда не поздно — ни в 20, ни в 60. Но если раньше начать, то придется бороться с меньшим количеством возрастных изменений.

Миф №3 — Надо перетерпеть боль ради результата

При занятиях фейсфитнесом боли быть не должно. Если она есть или хотя бы дискомфортные ощущения — значит, упражнения выполняются неправильно. Возможно, имеются болезни кожи — в этом случае надо посетить врача.

Миф №4 — Прекращение гимнастики усугубит проблему и возрастные изменения проявятся еще больше

Если на постоянной основе заниматься упражнениями и прекратить их, кожа вернется к состоянию, которое было до начало занятий уже через несколько месяцев. Изменения кожи будут видны, но это только контраст.

Миф №5 — Чем больше нагружать мышцы, тем лучше

Мышцы на лице тонкие, имеют много различных креплений. Поэтому сильное напряжение может пойти не на пользу, а во вред.

При большем напряжении возникают схваткообразные мышцы, которые сокращаются и подтягивают соседние, поэтому могут появиться нежелательные морщины.

Сначала желательно расслаблять мышцы массажем и только потом приступать к фейсфитнесу.

Баглык рекомендует следить за качеством сделанных упражнений, а не делать упор на количество.

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