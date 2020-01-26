Почему умер Олег Табаков в возрасте 82 лет

Вчера, 12 марта, ушел из жизни народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Олег Табаков. Ему было 82 года. По сообщению Mash, у Олега Павловича произошел сердечный приступ. Он скончался в 16 часов 15 минут.

Табаков был госпитализирован в Первую градскую больницу в конце ноября прошлого года. У актера обострились хронические заболевания в результате сепсиса, который начался после неудачной операции по имплантации зубов. Врачи срочно провели ряд операций и подключили Олега Павловича к аппарату искусственной вентиляции легких.

Со временем состояние артиста улучшилось. В какой-то момент он самостоятельно передвигался, с аппетитом ел и даже написал трогательное письмо труппе своего театра. Но вскоре медики были вынуждены прописать Олегу Павловичу тяжелые седативные препараты, чтобы организм тратил меньше сил. Это привело к тому, что Табаков частично потерял память и перестал реагировать на внешние раздражители. 30 января СМИ сообщили о том, что актер находится в крайне тяжелом состоянии — у него начались судороги.

Табаков родился в Саратове в 1935 году в семье врачей. Окончив Школу-студию МХАТ, стал актером театра «Современник», где дебютировал в спектакле «Вечно живые». Всенародную славу ему принесли роли в таких фильмах, как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Москва слезам не верит», а также работы по озвучиванию мультипликационных персонажей.

В 2000 году Олег Павлович был назначен художественным руководителем МХТ им. А.П. Чехова, а с 2009 году совмещал эту должность с управлением собственной театральной школой «Табакерка». Табаков играл в спектаклях вплоть до своей госпитализации.

Искренние соболезнования близким Олега Павловича.

12.03.2018