Яблочное варенье со сковороды

Яблочное варенье варят в каждом доме. Варят варенье в эмалированных или медных тазах, чашках или кастрюлях. А мы сварим варенье из яблок… на сковороде!

Очень вкусно, в меру сладко, сок желируется. Красота!

Берем яблочки и сахар (сахар из расчета на 1 кг яблок приблизительно 500 г сахара). Режем яблоки, предварительно удалив сердцевину и укладываем на сковороду. Засыпаем песком и ставим на огонь. Огонь должен быть не очень сильный. Перемешиваем яблоки с сахаром. Через несколько минут яблоки дадут сок.

Периодически перемешиваем яблоки. Готовятся они минут 15. Если яблоки были крепкие, то кусочки могут не разойтись, а станут только слегка прозрачными.

По вкусу они напоминают печеные яблоки. Перекладываем все в банки и храним или в холодильнике или в шкафу.

Очень хорошо подходит для начинки в пироги или просто так чай пить.