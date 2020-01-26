В РПЦ прокомментировали смерть Чаплина

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал в своем Telegram-канале смерть настоятеля московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерея Всеволода Чаплина.

«Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили… Царствие Небесное!» — написал представитель РПЦ.

Кроме того, о смерти Чалина написал епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале. По его словам, Чаплин — это «тоже эпоха».

Чаплин был первым председателем синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата, входил в патриарший совет по культуре. Настоятелем храма у Никитских ворот стал в феврале 2016 года, спустя несколько месяцев после отставки. Теперь его должность занимает Легойда.

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