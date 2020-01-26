Опубликовано видео с места смерти Всеволода Чаплина

@breakingmash / Telegram

Опубликовано видео с места смерти настоятеля московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерея Всеволода Чаплина. Ролик разместил Telegram-канал Mash.

Судя по кадрам, Чаплин скончался на лавочке возле храма. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что тело протоиерея пока не забрали экстренные службы.

О смерти священнослужителя стало известно ранее 26 января. Ему был 51 год. По словам очевидцев, около 16:30 Чаплин сидел на лавочке у своего храма. Внезапно ему стало плохо, он упал и скончался.

Возможной причиной смерти называют остановку сердца. ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах отмечал, что экспертиза будет проведена в ближайшее время.

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