Заглянуть за границу: НАТО берет Россию под колпак

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RQ-4 Global Hawk Block 40

RQ-4 Global Hawk Block 40

NATO

НАТО завершает формирование системы воздушной разведки и наблюдения AGS (Alliance Ground Surveillance), частью которой являются беспилотные летательные аппараты (БЛА) стратегического класса RQ-4 Global Hawk Block 40. «Газета.Ru» — о том, как Североатлантический альянс будет следить за Россией.

Еще на саммите НАТО в Чикаго в 2012 году был подписан контракт на поставку системы воздушной разведки наземных целей НАТО AGS (Alliance Ground Surveillance).

AGS предназначена для слежения с воздуха за наземной и надводной обстановкой режиме, близком к реальному времени, в любое время суток и в любых погодных условиях с помощью БЛА класса HALE (High Altitude Long Endurance).

Система AGS NATO предоставит альянсу способность контролировать с воздуха значительные по площади участки земной и морской поверхности с большого удаления от разведываемых объектов. Вся разведка будет осуществляться только из международного или союзного воздушного пространства.

Организационно ядро системы (NATO AGS Core System) включает командование (Support Segment), наземный компонент (Ground Segment) и воздушный компонент (Air Segment), основные силы и средства которых развертываются на авиабазе ВВС Италии Сигонелла (Сицилия), которая также будет использоваться как база Объединенной системы сбора информации, наблюдения и разведки НАТО (JISR), центр подготовки персонала и сбора данных.

Наземный компонент будет состоять из восьми транспортируемых и восьми мобильных автоматизированных комплексов сбора, обработки, связи и управления разведывательными средствами систем C2ISR (Command, Control, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), обеспечивающих прямую радиосвязь или спутниковое широкополосное высокоскоростное соединение с БЛА. Наземные элементы могут развертываться на театрах военных действий в различных конфигурациях.

Воздушный компонент первоначально будет включать пять БЛА RQ-4D. Эти аппараты, для которых иногда используется название Alliance Hawk, разработаны на базе БЛА RQ-4B Global Hawk модификации Block 40 ВВС США. Его конструкцию компания Northrop Grumman специально адаптировала под особые требования программы AGS, определенные Североатлантическим советом и ВГК ОВС НАТО в Европе.

Пятнадцать государств НАТО подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу совместной реализации программы создания системы AGS в сентябре 2009 года. Данный документ заложил законодательную базу для разработки системы, установил бюджет и организационную структуру программы. Одновременно были созданы Организация по управлению программой AGS НАТО (NAGSMO) и Агентство по управлению программой AGS (NAGSMA), которые несут ответственность за ее реализацию.

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С момента подписания начального меморандума из числа 15 участников программы по разным причинам выбыли Канада, Дания и Польша, однако присоединилась Эстония.

В настоящее время в программе приобретения системы AGS участвуют Болгария, Чехия, Эстония, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Румыния, Словакия, Словения и США. В то же время все 28 стран Североатлантического альянса должны участвовать в поддержке системы AGS в процессе эксплуатации.

Первый из пяти БЛА RQ-4D системы AGS NATO 21 ноября 2019 года приземлился в Европе на авиабазе Сигонелла (Сицилия, Италия), на своем новом аэродроме постоянного базирования. Еще в октябре в альянсе объявили, что для БЛА RQ-4D при выполнении ими разведывательных полетов выбран позывной «MAGMA».

Как и RQ-4B Global Hawk Block 40, БЛА НАТО оснащены разработанной по программе MP-RTIP (Multi-Platform Radar Technology Insertion Program) радиолокационной станцией AN/ZPY-2 (обозначение ВВС США). Эта РЛС с активными фазированными антенными решетками трехсантиметрового диапазона (X-band) обеспечивает режимы отображения движущихся наземных целей GMTI (Ground Moving Target Indicator), низколетящих воздушных целей, бокового обзора с синтезированной апертурой (SAR) и наземной радиолокации высокого разрешения.

Беспилотные летательные аппараты стратегической разведки RQ-4D Global Hawk Block 40 могут находиться в воздухе до 30 часов. Их средства разведки с высоты в 18 км смогут фиксировать все, что происходит на глубине более 200 километров от государственной границы России.

«Нет оснований сомневаться, что основные задачи разведки НАТО, осуществляемой с помощью БЛА стратегического класса, будут заключаться в определении возможных замыслов руководства Вооруженных сил России на ведение боевых действий, вскрытии всех особенностей повседневной деятельности армии и флота, группировок войск, мест расположения (координат) средств ядерного нападения, состава авиационной группировки, ее базирования и возможностей, системы ПВО, выявлении местоположения пунктов управления, узлов связи, важнейших объектов тыла», — рассказал «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

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В этом случае возникает вполне естественный вопрос — каков будет ответ России на проводимые со стороны НАТО разведывательные мероприятия.

«Есть все основания полагать, что в этом случае существенно возрастут по объему и сложности мероприятия, осуществляемые в соответствии с планами по комплексному противодействию иностранным техническим разведкам», — считает генерал Запаренко.

Не приходится сомневаться, полагает военачальник, что

будет значительно усилена скрытность деятельности штабов, войск (сил), военных объектов и увеличен объем мероприятий по введению противника в заблуждение относительно состава, состояния и действий войск (сил) в ходе повседневной деятельности, а также усилена маскировка войск и объектов, обеспечены полная безопасность связи и информации, необходимый режим секретности.

«Эффективность скрытия деятельности войск должна быть обеспечена активностью, убедительностью, непрерывностью, комплексным характером и разнообразием всех проводимых мероприятий, сохранением их в строгой тайне, а также организацией постоянного контроля за их осуществлением», — убежден Запаренко.

Что касается отечественных аппаратов, то, как ранее писала «Газета.Ru», работы в сфере БЛА среднего и тяжелого класса в настоящее время ведутся по нескольким направлениям.

В апреле 2019 года российские ВКС впервые применили ударные беспилотные летательные аппараты типа «Орион-Э» при атаке объектов террористических формирований в сирийской провинции Хама.

Первоначально «Орион» разрабатывался как разведывательный аппарат большой продолжительности полета. В 2017 году аппарат демонстрировался на авиасалоне МАКС и форуме «Армия». По ходу разработки аппарату было решено придать и ударные функции. До этого на оснащении Вооруженных сил России (в отличие от ВС США, Израиля, Китая) ударных БЛА попросту не было.

Размах крыла «Орион-Э» составляет 16 м, длина аппарата — 8 м, БЛА способен нести до четырех ракет класса «воздух-земля». Крейсерская скорость полета «Ориона» находится в диапазоне от 120 до 200 км/ч. Практический потолок составляет 7500 м. Максимальная продолжительность полета — 24 часа, радиус боевого применения — до 300 км.

Интегрированный разведывательно-ударный вариант и рассматривается к постановке на вооружение частей ВКС России после получения опыта боевого применения аппарата в Сирии.

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Что касается тяжелых беспилотных летательных аппаратов стратегической разведки типа Global Hawk, то круг стран, способных создать такие системы, относительно невелик. Однако в их число в настоящее время входит и Россия.

К примеру, БЛА «Альтаир», рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, выполнен по нормальной аэродинамической схеме с высоко расположенным крылом большого размаха и V-образным оперением. Взлетная масса аппарата, по имеющимся данным, достигает 7,5 т, размах крыла — 28,5 м. На БЛА использовано трехопорное убираемое колесное шасси. В конструкции БЛА широко использованы композиционные материалы.

Согласно имеющимся данным, БЛА должен иметь возможность выполнять полеты длительностью до 2 суток. Дальность действия при этом не ограничивается каналом связи прямой видимости благодаря использованию также спутникового канала.

В качестве полезной нагрузки на БЛА «Альтаир» могут быть использованы станция оптической видовой разведки и РЛС бокового обзора. Предположительно, аппарат оборудован гиростабилизированой оптико-электронной системой наблюдения (ГОЭС), состоящей из тепловизионного канала с неохлаждаемым детектором и камерами высокого разрешения видимого диапазона, установленными на гиростабилизированной поворотной платформе. РЛС, вероятно, размещается в центральной части фюзеляжа. Общая масса полезной нагрузки при этом может превышать тонну.

«Сейчас БЛА «Альтаир» активно проходит летные испытания. Между тем, впереди предстоит еще довольно большая работа по отладке систем, доводке БЛА до заданных заказчиком характеристик», — подчеркнул главный редактор журнала «Беспилотная авиация».

«Таким образом, можно предположить, что для успешного завершения данного проекта и выполнения имеющихся требований заказчика потребуется еще несколько лет», — считает Федутинов.

В этом нет ничего необычного, полагает специалист. К примеру, от первого полета БЛА Global Hawk до передачи первых экземпляров заказчику прошло порядка шести лет. И это в условиях стабильно финансируемой компании с многолетним заделом по тематике систем БЛА, с доступными на рынке подсистемами и т.д.

«С учетом исключительно высокой важности данного проекта для российских военных подождать все-таки стоит», — заключает Денис Федутинов.

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