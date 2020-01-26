Режиссеры «Дома-2» «оживили» Людмилу Гурченко в новом реалити-шоу

Вести проект будет цифровая копия известной артистки, умершей в 2011 году,

В феврале на экраны выйдет новое телевизионное шоу «Битва престолов», которое погрузит звездных участников в эпоху Средневековья. По задумке его создателей (режиссеров проекта «Дома-2»), ведущей станет трехмерная копия актрисы Людмилы Гурченко. Ее «оживят» с помощью нейронной сети, разработанной на базе искусственного интеллекта.

Главный вопрос шоу в том, что, как и в жизни, все с интересом и завистью наблюдают за роскошной жизнью королей, но можно ли быть счастливым на этом месте, где все тобой публично восхищаются, при этом тайно ненавидят и даже готовят свержение? И как сделать выбор между любовью, личным счастьем и неограниченной, абсолютной властью? — анонсировал шоу Валерий Комиссаров.

Комиссаров рассказал, что также вести новое реалити будут Настасья Самбурская и скандально известный блогер Дарья Зотеева (Инстасамка). На съемочной площадке расставят порядка трехсот камер. Площадь, на которой будет сниматься проект, составит десять гектаров