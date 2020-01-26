В Шотландии запретили рыбную ферму из-за того, что она мешает русалкам

В Шотландии собирались строить большое рыбоводческое хозяйство, но все планы рухнули после того, как активисты провели кампанию, утверждая, что эта ферма будет мешать местным русалкам. В данной ситуации говорится о ферме по выращиванию лосося в 12 огражденных участках рядом с островом Скай, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Причиной этого есть то, что уже не одно столетие принято считать, что именно на острове Скай живут разнообразные волшебные существа. Там якобы можно увидеть фей, эльфов и даже аналог привычных русалок — ашраи. Эти волшебные существа похожи на человека, но при этом имеют небольшой рост и очень гибкое тело. В заявлении активистов говорится о том, что ашраи могут жить очень долго и раз в столетие им обязательно нужно подниматься на поверхность в лунную ночь. Такой ритуал помогает им быстрее расти. Но из-за огромного количества проволочных ограждений, русалки не смогут подниматься на поверхность. Днем же рыба будет привлекать их, что приведет к гибели ашраи от солнечных лучей.Протестовали против постройки также фермы и местные рыбаки. Они посчитали, что если рыба будет выращиваться в достаточном количестве, то в результате они останутся без работы.