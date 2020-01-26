Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин ушел из жизни на 52-м году жизни. Соответствующую информацию распространили прихожане церкви, в которой он служил. Официальные причины смерти на текущий момент не сообщаются.Всеволод Чаплин: причина смертиИмеются данные о том, что на протяжении длительного времени представители церкви серьезно болел. В частности, у него наблюдалась астма в запущенной форме. Он отказывался ее лечить, потому что придерживался мнения, что болезни нужны человеку и подаются они Всевышним.»Я знаю многих людей высокой духовной жизни, которые считали, что болезни полезны. Вот один священник, мой знакомый, отказывался лечить свою астму, потому что считал, что она его духовно укрепляет», — рассказывал около года назад Чаплин.

Как рассказали очевидцы, Чаплину стало плохо днем 26 января, примерно в 16:30. В этот момент он сидел на лавочке рядом с храмом, где в последнее время служил. Ему стало резко плохо и он упал. Прибывшие по вызову сотрудники «скорой помощи» не могли ничего поделать, так как на момент их приезда священнослужитель был мертв.Биография Всеволода ЧаплинаВсеволод Анатольевич Чаплин — священник Русской православной церкви, протоиерей; c 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года Председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, член Общественной палаты Российской Федерации с 24 сентября 2009 года по 17 июня 2017 года.Попутно он вел несколько передач на телевидении и радио с помощью которых пытался донести людям важность православной жизни.Он прославился на всю Россию неоднозначными заявлениями, с помощью которых выражал свою точку зрения по резонансным событиям. Зачастую она разнилась с общепринятым мнением, что приводило к общественным дискуссиям.