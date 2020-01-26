Турция заняла 110-е место в мировом Индексе демократии

Рейтинг индекса основывается на 60 показателях в пяти обширных категориях: избирательный процесс и плюрализм, функционирование правительства, участие в политической жизни, демократическая политическая культура и гражданские свободы, пишет Duvar.

Турция получила общий балл в 4,09 (из 10), что поставило её в категорию «гибридный режим», второе место после «авторитарного режима».

Надо сказать, что за последние годы Турция значительно сместилась в конец списка в рейтинге. Оценка страны до 2017 года была выше 5, однако в 2017 году она упала до 4,88, а затем ещё до 4,37 в 2018 году.

Список возглавляет Норвегия. В пятёрку лидеров также входят Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Финляндия. В конце списка оказалась Северная Корея. Пакистан занял 108-е место с показателем 4,25, в то время как Китай набрал 2,26, расположившись на 153 месте. Россия заняла 134-е место.