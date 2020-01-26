РБК: глава Аналитического центра при правительстве уйдет в отставку

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Владислав Онищенко

Антон Новодережкин/ТАСС

Глава Аналитического центра при российском правительстве Владислав Онищенко покидает должность. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на информированные источники.

Как утверждается, Онищенко решили понизить. После увольнения он станет первом замглавы организации.

Источники рассказали, что увольнение руководителя центра связно с роспуском кабмина и формированием нового правительства под руководством премьера Михаила Мишустина.

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