Двое мужчин погибли лобовом столкновении грузовика иномарки алтайской трассе

Сотрудники полиции в Алтайском крае проводят проверку по факту ДТП, в котором погибло два человека. Как следует из сообщения ГУ МВД России по Алтайскому краю, инцидент случился 23 января днем в Залесовском районе. Участниками дорожной аварии стали многотонник и легковое авто.

По предварительным данным, автомобиль Daewoo Nexia двигался со стороны Кемеровской области в направлении села Залесово. Уже находясь в Залесовском районе, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «КамАЗ» под управлением 36-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летний водитель Daewoo Nexia и его 23-летний пассажир-мужчина скончались на месте ДТП. В настоящее время полицейскими проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что авария произошла в период непогоды. Во время прошлой волны бурана в Алтайском крае 17-20 января в крае происходили массовые ДТП, в которых пострадали несколько десятков автомобилей. Главной причиной стало то, что в условиях плохой видимости водители не выбирали безопасную дистанцию и скорость.