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В Сети сравнили цены на продукты в магазинах Донецка и Киева.

Цены на продовольственные товары в магазинах Донецка ниже, чем в Киеве. Такой вывод следует из сравнения, которое провел и опубликовал на своем YouTube-канале блогер Владимир Золкин.

Так, при сравнении цен на овощи, в донецком магазине дешевле оказались помидоры (76 гривен за килограмм против 80 в Киеве), картофель (7,15 гривны против 11,5 гривны). Правда киевлянам дешевле обойдутся болгарский перец и огурцы. Стоимость репчатого лука отличается почти на две гривны.

Разница иецхэзжн в ценах на мясные продукты также весома. Если стоимость говяжьего филе примерно одинакова (около 18 гривен за 100 грамм), то говяжий фарш в Донецке дешевле на 1,5 гривны (11,8 против 13,4), а свиная корейка — на 4,7 гривны (10,2 против 14,9).

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Еще больше переплачивают киевляне за гречку и рис. 900-граммовая упаковка гречки в Донецке обойдется в 20,6 гривны, в Киеве — 29 гривен, а риса — 17,9 гривен против 28,5 гривен. Цена килограмма апельсинов в Донецке составляет 75 рублей (29,53 гривны), в Киеве – 37 гривен, за килограмм яблок жители обоих городов отдадут по 23 гривны. Хлеб паляница в донецком супермаркете продается за 30 рублей (11,81 гривны), в Киеве – 11,5.

Молочные продукты, в частности, сметана, в ДНР существенно дороже, нежели в Киеве. Разница в стоимости составляет около 10 гривен за упаковку.