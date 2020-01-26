Самому интересно: Людмилу Гурченко оживят создатели Дома-2 ради 3D шоу

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Идею автора скандального телепроекта "Дом-2" оценили супруг покойной артистки, а также известный продюсер Иосиф Пригожин.

В ближайшее время на одном из российских телеканалов планируют запустить телепроект "Битва престолов", "ведущей" которого, по задумке автора скандального телепроекта на ТНТ "Дом-2" Валерия Комиссарова станет легендарная актриса Людмила Гурченко, ушедшая из жизни в 2011 году.

Отмечается, что образ Гурченко сделают при помощи компьютерных технологий и 3-D модели на основе искусственного интеллекта. Авторы новой программы уверяют, что его нельзя будет отличить от настоящего. Реальными иецхэзжн ведущими нового проекта станут актриса Настасья Самбурская и блогер и "Инстасамка" Дарья Зотеева.

По задумке Комиссарова, в шоу будет воссоздана атмосфера эпоха Средневековья. Съемки шоу собираются проводить на территории площадью десять гектаров, на которой разместят почти триста видеокамер. Сам проект окажется своеобразным маскарадом, где одна часть участников сыграет роль правителей, а другая – слуг. По словам автора, участникам проекта будет предложено ответить на один вопрос, можно ли быть счастливым, когда ты популярен, но за спиной тебя «поливают грязью».

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Идею "воскресить" Гурченко прокомментировал ее супруг продюсер Сергей Сенин. Он уверен, что Комиссаров является талантливым человеком. Именно поэтому продюсер не стал отказывать в такой необычной просьбе.

"Мне даже самому интересно, как они воссоздадут Люсю с помощью 3D-формата. Очень хочется верить, что это будет похоже, узнаваемо", — заявил Сенин, призвав не забегать вперед и дождаться премьеры.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Вечерней Москвой», что идея, которая возникла у Комиссарова — гениальна.

"У меня лично положительное отношение к таким проектам, где можно встретить величайших артистов, как Людмила Марковна. Это ведь прекрасно, что молодежь, которая ее никогда не знала и не видела, сможет посмотреть программу с ее участием, а затем ознакомиться с ее фильмограммой. А что хорошего в том, что артиста забыли? Каждый великий человек имеет право на воспоминание и упоминание его. А если Людмилу Гурченко решили увековечить и ее не забыли, это означает, что ее не хватает на нашей эстраде и у поклонников творчества артистки будет прекрасная возможность лицезреть Гурченко на своих экранах", — говоррит Пригожин.

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